Никол Пашинян избран премьер-министром Армении 12 8.05.2018, 12:42

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За лидера народных протестов проголосовали 59 депутатов парламента.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, сообщает newsarmenia.am.

За кандидатуру Пашиняна проголосовало 59 депутатов, 42 - против.

8 мая Пашинян объявил выходным днем во всей стране. Поэтому армяне собрались на площади Республики в Ереване и смотрели прямую трансляцию заседания парламента и голосование.

В 20:00 Никол Пашинян призвал армян выйти на площадь праздновать победу.