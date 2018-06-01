Макей: Мы не исключаем размещения военной базы РФ в Беларуси 39 1.06.2018, 14:43

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В Беларуси уже имеются военные объекты России.

Беларусь не планирует размещение военной базы России на территории страны, однако может пересмотреть свою позицию, если, например, в Польше будет постоянно присутствовать американский контингент, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает «Радыё Свабода».

Во время визита в Брюссель, который имел целью развитие сотрудничества с Евросоюзом, Макей сказал журналистам, что Минск хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.

Отвечая на вопрос о том, может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российской военной присутствия, Макей сказал: «Я думаю, будет какая-то реакция на намерение разместить новую военную авиабазу».

«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы, - продолжил министр. - Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут делать наши соседи».

На территории Беларуси сегодня расположены два российские военные объекты: Отдельный радиотехнический узел в Ганцевичах и 43-й узел связи в Вилейке. Согласно белорусско-российским межправительственным соглашением от 6 января 1995 года они вместе с земельными участками переданы России в пользование до 2020 года.