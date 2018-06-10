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Как белорусское пособие по безработице выглядит на фоне других стран

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  • 10.06.2018, 8:35
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Средний размер пособия на одного безработного в Беларуси в апреле сократился до 27,5 рубля.

tut.byЭта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, сообщает .

В России минимальное пособие составляет 7,6% от прожиточного минимума трудоспособного населения, или 850 российских рублей (27 белорусских рублей по курсу Нацбанка на 8 июня), максимальное — 44% от прожиточного минимума, или 4900 рублей (158 рублей).

Средний размер апрельского пособия по безработице в Украине составил 2422 гривны (185 рублей), или 65,1% от размера минимальной заработной платы. При этом минимальное пособие по безработице для застрахованных лиц составляет 1440 гривен (110 рублей), а для незастрахованных лиц — 544 гривны (41 рубль).

В Польше первые 90 дней после регистрации на бирже труда безработные получают 831,10 злотого (460 рублей), а дальше — 652,60 злотого (361 рубль).

В странах Балтии — Литве, Латвии и Эстонии — размер пособия по безработице устанавливают пропорционально выработанному страховому стажу. К примеру, в Латвии пособие можно получать на протяжении 9 месяцев.

В Литве состоит из постояной и переменной частей. К примеру, постоянная часть пособия по безработице составляет 30% минимальной зарплаты. Она равна 400 евро (943 рубля), но обсуждается увеличение суммы до 593 евро. Переменная часть 3 месяца составляет 50% зарплаты работника.

В Эстонии минимальный размер страхового возмещения по безработице за 31 календарный день составляет 242,73 евро (572 рубля). Максимальное пособие по безработице составляет 1 446,15 евро в месяц (3409 рубля).


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