Названы пять лучших сериалов июня 10.06.2018, 11:55

В этом месяце стартуют новые проекты, а также будет много завершающих сезонов.

В новом сезоне много сериалов закрывают, однако не меньше и тех, которые продлили. В июне выходит много телевизионных проектов – новые просто необходимо посмотреть, пишет segodnya.ua.

Итак, какие сериалы можно посмотреть в июне 2018 – новинки и рейтинговые возвращения:

3 июня в эфир выходят сразу два новых сериала: "Поза" / Pose от FX и создателей "Американской истории ужасов" (в ролях – Кейт Мара и Эван Питерс), а также "Наследники" / Succession от НВО.

"Диетлэнд" / Dietland от АМС

Это комедийная многосерийная драма выходит 4 июня, в центре которой истории моделей и светских львиц, которые стремятся похудеть любыми способами и стать еще прекраснее. Но закулисье мира моды скрывает неприятные подробности, которые нельзя разглядеть, рассматривая глянцевые журналы. Погоня за бьюти-трендами приводит не только к слезам, но и к более трагическим последствиям. Отметим, что критики признали сериал "феминистическим" и "подрывным", ведь в нем поднимаются острые темы. Хотя в шоу есть юморные моменты, которые немного разряжают общую обстановку, сериал действительно глубокий. В главной роли – Джулианна Маргулис и Джой Нэш.

5 июня – "Юная" / Younger от TV Land (пятый сезон), "Училки" / Teachers от TV Land (третий сезон) и "Наша девочка" / Our Girl от BBC One (продолжение третьего сезона).

"Кондор" / Condor от Audience Network

Новый сериал стартует 6 июня. Молодой и перспективный аналитик ЦРУ Джо Тернеррешает провести в агентстве реорганизацию, чтобы улучить ее работу. Но его планам не суждено сбыться, так как все его коллеги гибнут от рук профессиональных убийц. И теперь ему приходится приходится пересмотреть свои взгляды и вступить в смертельную схватку с организаторами преступления, которые занимают очень высокие посты.

7 июня – "Нэшвилл" / Nashville от CMT (продолжение шестого сезона), "Американка" / American Woman от Paramount Network (новый сериал).

"Плащ и Кинжал" / Marvel's Cloak & Dagger от Freeform

Это первый сезон также выходит 7 июня. Сериал рассказывает историю любви двух подростков со сверхспособностями, которые по стечению обстоятельств должны держаться подальше друг от друга. Но их чувства не дают им быть вдали друг от друга.

8 июня – "Восьмое чувство" / Sense8 от Netflix (финальный фильм), 10 июня – "Когти" / Claws от TNT (второй сезон), 11 июня – "Флауэрсы" / Flowers от Channel 4 (второй сезон), 12 июня – "Жирным шрифтом" / The Bold Type от Freeform (второй сезон), 14 июня – "Марлон" / Marlon от NBC (второй сезон).

"Странный ангел" / Strange Angel от CBS

Стартует 14 июня первый сезон. Главный герой Джек Парсонс всегда стремился стать выдающимся ученым. Для достижения своей цели он не только изучал науку, занимался опытами и совершенствовал навыки, но и приложил все усилия, чтобы попасть на заветную должность. Начинал карьеру главный герой с должности уборщика на одном из химзаводов Лос-Анджелеса. Не прошло и года, как талантливому Парсонсу позволили приложить руку к изучению химических свойств некоторых веществ. Достижения в этой области придали невероятный темп развитию ракетостроения в Соединенных Штатах Америки. Дальнейшая жизнь главного героя таит в себе множество недоговорок и загадок. В сороковых годах мужчина вместе со своей супругой Хелен вступает в орден тамплиеров, а также изучает работы оккультиста из старого света Алистера Кроули.

15 июня – "12 обезьян" / 12 Monkeys от Syfy (четвертый и финальный сезон), 17 июня – "Любовники" / The Affair от Showtime (четвертый сезон) и "Shades of Blue" от NBC (третий и финальный сезон), 20 июня – "Молодые и голодные" / Young and Hungry от Freeform (продолжение пятого и финального сезона), 21 июня – "Королева юга" / Queen of the South от USA (третий сезон), "Стрелок"/ Shooter от USA (третий сезон).

"Дубль два" / Take Two от ABC

Новый сериал, который также стартует 21 июня. История Сэм, которая некогда была выдающейся звездой экрана. На телевидении она сверкала и собирала огромные рейтинги. После долгого пребывания в реабилитационной клинике, девушке приходится в очередной раз показать волю и стремление к успеху. Она начинает карьеру будто бы с нуля. Неожиданно для себя Сэм находит роль, которую сможет сыграть, правда, девушке понадобится некоторая подготовка. Она устраивается помощником детектива Эдди, который изначально был не в восторге от новой коллеги. Однако ее актерский талант неожиданно дает пользу, причем настолько большую, что некоторые дела раскрываются только из-за успешных действий Сэм.

22 июня – "Marvel's Luke Cage" от Netflix (второй сезон), 24 июня – "Проповедник" / Preacher от AMC (третий сезон), 25 июня – "Спасение" / Salvation от CBS (второй сезон), 29 июня – "Блеск" / GLOW от Netflix (второй сезон).