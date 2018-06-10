закрыть
10 июня 2018, воскресенье, 12:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Названы пять лучших сериалов июня

  • 10.06.2018, 11:55

В этом месяце стартуют новые проекты, а также будет много завершающих сезонов.

В новом сезоне много сериалов закрывают, однако не меньше и тех, которые продлили. В июне выходит много телевизионных проектов – новые просто необходимо посмотреть, пишет segodnya.ua.

Итак, какие сериалы можно посмотреть в июне 2018 – новинки и рейтинговые возвращения:

3 июня в эфир выходят сразу два новых сериала: "Поза" / Pose от FX и создателей "Американской истории ужасов" (в ролях – Кейт Мара и Эван Питерс), а также "Наследники" / Succession от НВО.

"Диетлэнд" / Dietland от АМС

Это комедийная многосерийная драма выходит 4 июня, в центре которой истории моделей и светских львиц, которые стремятся похудеть любыми способами и стать еще прекраснее. Но закулисье мира моды скрывает неприятные подробности, которые нельзя разглядеть, рассматривая глянцевые журналы. Погоня за бьюти-трендами приводит не только к слезам, но и к более трагическим последствиям. Отметим, что критики признали сериал "феминистическим" и "подрывным", ведь в нем поднимаются острые темы. Хотя в шоу есть юморные моменты, которые немного разряжают общую обстановку, сериал действительно глубокий. В главной роли – Джулианна Маргулис и Джой Нэш.

5 июня – "Юная" / Younger от TV Land (пятый сезон), "Училки" / Teachers от TV Land (третий сезон) и "Наша девочка" / Our Girl от BBC One (продолжение третьего сезона).

"Кондор" / Condor от Audience Network

Новый сериал стартует 6 июня. Молодой и перспективный аналитик ЦРУ Джо Тернеррешает провести в агентстве реорганизацию, чтобы улучить ее работу. Но его планам не суждено сбыться, так как все его коллеги гибнут от рук профессиональных убийц. И теперь ему приходится приходится пересмотреть свои взгляды и вступить в смертельную схватку с организаторами преступления, которые занимают очень высокие посты.

7 июня – "Нэшвилл" / Nashville от CMT (продолжение шестого сезона), "Американка" / American Woman от Paramount Network (новый сериал).

"Плащ и Кинжал" / Marvel's Cloak & Dagger от Freeform

Это первый сезон также выходит 7 июня. Сериал рассказывает историю любви двух подростков со сверхспособностями, которые по стечению обстоятельств должны держаться подальше друг от друга. Но их чувства не дают им быть вдали друг от друга.

8 июня – "Восьмое чувство" / Sense8 от Netflix (финальный фильм), 10 июня – "Когти" / Claws от TNT (второй сезон), 11 июня – "Флауэрсы" / Flowers от Channel 4 (второй сезон), 12 июня – "Жирным шрифтом" / The Bold Type от Freeform (второй сезон), 14 июня – "Марлон" / Marlon от NBC (второй сезон).

"Странный ангел" / Strange Angel от CBS

Стартует 14 июня первый сезон. Главный герой Джек Парсонс всегда стремился стать выдающимся ученым. Для достижения своей цели он не только изучал науку, занимался опытами и совершенствовал навыки, но и приложил все усилия, чтобы попасть на заветную должность. Начинал карьеру главный герой с должности уборщика на одном из химзаводов Лос-Анджелеса. Не прошло и года, как талантливому Парсонсу позволили приложить руку к изучению химических свойств некоторых веществ. Достижения в этой области придали невероятный темп развитию ракетостроения в Соединенных Штатах Америки. Дальнейшая жизнь главного героя таит в себе множество недоговорок и загадок. В сороковых годах мужчина вместе со своей супругой Хелен вступает в орден тамплиеров, а также изучает работы оккультиста из старого света Алистера Кроули.

15 июня – "12 обезьян" / 12 Monkeys от Syfy (четвертый и финальный сезон), 17 июня – "Любовники" / The Affair от Showtime (четвертый сезон) и "Shades of Blue" от NBC (третий и финальный сезон), 20 июня – "Молодые и голодные" / Young and Hungry от Freeform (продолжение пятого и финального сезона), 21 июня – "Королева юга" / Queen of the South от USA (третий сезон), "Стрелок"/ Shooter от USA (третий сезон).

"Дубль два" / Take Two от ABC

Новый сериал, который также стартует 21 июня. История Сэм, которая некогда была выдающейся звездой экрана. На телевидении она сверкала и собирала огромные рейтинги. После долгого пребывания в реабилитационной клинике, девушке приходится в очередной раз показать волю и стремление к успеху. Она начинает карьеру будто бы с нуля. Неожиданно для себя Сэм находит роль, которую сможет сыграть, правда, девушке понадобится некоторая подготовка. Она устраивается помощником детектива Эдди, который изначально был не в восторге от новой коллеги. Однако ее актерский талант неожиданно дает пользу, причем настолько большую, что некоторые дела раскрываются только из-за успешных действий Сэм.

22 июня – "Marvel's Luke Cage" от Netflix (второй сезон), 24 июня – "Проповедник" / Preacher от AMC (третий сезон), 25 июня – "Спасение" / Salvation от CBS (второй сезон), 29 июня – "Блеск" / GLOW от Netflix (второй сезон).


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»