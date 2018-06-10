Что любимый цвет может рассказать о вашем характере 10.06.2018, 17:05

Ваш любимый оттенок может рассказать о вас больше, чем вы думаете.

Существуют причины, по которым мы любим или ненавидим какие-то вещи. Это касается и предпочтений в цветах. Ваш любимый оттенок может рассказать о вас больше, чем вы думаете. Конечно, не всё, что здесь описано, совпадёт с вашим характером на все 100%. Но каждый найдёт частичку себя в этих строках, пишет lifehacker.ru.

Синий

Вы спокойный, уверенный и заслуживающий доверия человек. Подобно океану, вы кажетесь сильным и надёжным. Но в глубине души немного уязвимы, склонны к волнениям и смятениям. Вы стремитесь к гармонии и миру, а также заботитесь о людях и помогаете им.

Красный

Вы смелый, громкий, шумный и полный энергии человек. Вы весьма предприимчивы и спонтанны, жаждете делать то, что принесёт дозу адреналина. Легко увлекаетесь, но остаётесь амбициозным и способны составить серьёзную конкуренцию своим соперникам. Вам нравится быть в центре внимания, и вы не упустите шанса оказаться в гуще событий. Вы живёте полной жизнью.

Зелёный

Вы практичны, последовательны и верны собственным убеждениям. Вы ладите со своим внутренним миром, находитесь в балансе и стабильности. По своей природе вы чувствуете других людей и знаете, как привлечь их внимание и заслужить уважение. Это умение дополнено чувством собственного достоинства, поэтому вас ценят и любят очень многие.

Чёрный

Вы волевой и решительный человек. Стремитесь к власти, престижу и не боитесь идти к намеченной цели. Вы загадочны, но обаятельны. Однако даже для родных и близких ваш характер иногда оказывается непонятным и пугающим. Бывает, вы настолько требовательны, что становитесь диктатором — другим людям сложно с вами общаться и работать. Вы, как и ваш цвет, вне времени: сложный, но утончённый, никогда не выйдете из моды.

Белый

Вы просты, аккуратны и безукоризненны. У вас, в общем-то, хороший характер. Вы оптимистично смотрите на жизнь и своё будущее. Людям нравится находиться рядом с вами, потому что вы яркий человек, который излучает счастье. Вы не любите опасные игры, предпочитаете действовать согласно правилам и уделяете много внимания деталям. Вы независимы, самодостаточны и с удовольствием проводите время наедине с собой.

Коричневый

Вы спокойны, собранны и всегда сконцентрированны. Вы стремитесь к стабильности и комфорту. Лояльны, скромны и надёжны. Поэтому вы хороший друг, отличный родитель, прекрасный коллега. Вы трудолюбивы и старательны. Люди хотят открыться вам и довериться, ведь вы, ко всему прочему, ещё и очень милый и понимающий человек.

Жёлтый

Вы любопытны и получаете огромное удовольствие от изучения чего-то нового. Стремитесь к счастью и самореализации. Вам нравится веселить других людей, даже если вам самому не так уж и радостно. Вы умны, очень целенаправленны. Знаете, как хотите прожить свою жизнь, и готовы сделать хорошую мину при плохой игре.

Розовый

Вы очень сердечный человек. Мягкий, добрый, чувственный и тёплый. Вам нравится заботиться и воспитывать, отдавать больше, чем получать взамен. Вы романтичны, у вас есть определённые идеалистические стандарты. Вы милы и обаятельны, знаете, как помочь и утешить того, кому это нужно. Вы деликатны, иногда относитесь ко всему с детской наивностью. Впрочем, в глазах окружающих эта черта характера выглядит очень симпатичной и только добавляет вам баллов.

Фиолетовый

Вы артистичный человек, большой оригинал. Полагаетесь на интуицию, проявляете интерес к эзотерическим темам и ищете смысл жизни. Вы сострадательны, активны, ваш свободный дух постоянно стремится к исследованию тайн бытия. Вам нравится обращать внимание на детали, наблюдать и анализировать. Хорошо распознаёте характеры других людей. Вы эмпат, а значит, иногда можете быть капризным и непредсказуемым даже для самого себя.

Серебряный

Вы вдумчивый мыслитель и большой фантазёр. Видите вещи с иной точки зрения и не боитесь высказывать своё, иногда эксцентричное, мнение. Вы обладаете большим жизненным опытом, всегда рады поделиться им с другими. Очень находчивы и властны одновременно. Люди тянутся к вам из-за вашей уверенности в себе и ауры сильного человека. Кажется, жизнь оправдывает ваши ожидания, на вашем лице всегда играет искренняя улыбка.

Золотой

Вам всегда хочется быть в центре внимания и на первом месте. Вы всегда ищете возможность для развития, для того, чтобы выделиться на фоне остальных и засиять, как звезда. Вы невероятно уверены в себе и очень харизматичны. Неудивительно, что все взгляды прикованы к вам. Вы знаете, чего хотите, но не боитесь показать себя настоящего и помогать другим. Вы заслуживаете доверия и всегда стремитесь к качеству, а не количеству.

А какой ваш любимый цвет? Совпало ли описание с вашим характером?