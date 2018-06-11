Губернаторы по вызову 2 Игорь Яковенко, afterempire.info

11.06.2018, 13:43

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Путинская власть держится на телевизионной лжи и лести.

Во время последней прямой линии с Путиным было введено новшество: на экранах, которые президент называл почему-то досками, в нужный момент появлялись губернаторы с министрами. При этом людей в студии, кроме обслуживающего персонала, не было. Только "доски", за которыми прятались чиновники.

После окончания мероприятия Путин объяснил, зачем ему понадобились губернаторы. Оказывается этот удивительный формат "позволил показать россиянам тех людей, которые должны решать их вопросы".

По мнению Путина "персонификация должна быть очевидной. С этим в том числе и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть. Я думаю, что мои коллеги эту ответственность дополнительно почувствовали на свои плечах", – объяснил Путин.

То есть президент России пребывает в уверенности, что жители регионов России никогда в жизни не видели своих губернаторов и понятия не имеют, как они выглядят. Сидит, значит, в области, крае или республике такая Гюльчатай и старательно личико прячет от избирателей. И единственный способ заставить застенчивых красавиц открыть свой лик поднадзорному населению – это устроить вселенское шоу с вызовом их к доске как школьников.

В Томске многодетной матери не выделяют участок – а подать сюда губернатора Жвачкина! В поселке на Алтае закрыли единственную школу – где там спрятался алтайский губернатор? В Ставропольском крае у людей дом затопило и ребенок играет у себя дома с лягушками – пусть доска со ставропольским начальником ответит, почему у него лягушки безобразничают!

Чтобы понять масштаб абсурда, происходившего на этой прямой линии, надо провести мысленный эксперимент и представить себе, как Трамп вызывает к доске губернатора Техаса Грега Эббота, требуя от него отчета о том, почему в округе Эль-Пасо закрыли школу, а в округе Уэбб больницу, и все это CNN показывает всей Америке. Что же касается губернатора любого американского штата, то каждый из них, прошедших горнило выборов, нашел бы слова, чтобы поставить на место президента, если бы он вдруг стал лезть в дела штата…

Путин построил систему, в которой исчезли выборы, а главы регионов никаким образом не зависят от населения, на которое им совершенно наплевать. Некоторые губернаторы демонстрировали такое отношение даже во время прямой линии. Когда жители Владимирской области обратились к Путину с просьбой не закрывать больницу, губернатор Светлана Орлова тут же заверила президента, что "жители сгущают тучи", а на самом деле с больницей все отлично, да и деньги на ремонт выделили – вот, смотрите, бумажка!

Зловредные организаторы прямой линии тут же включили Владимирскую область, где жители хором закричали, что больница не работает. Возможно, Светлана Орлова в этот момент обозвала сотрудников федерального канала "бандеровскими прихвостнями". Она так обычно называет местные СМИ, которые позволяют себе критику в ее адрес. Но ее реакцию на то, как она была на весь мир поздравлена соврамши, к сожалению не показали.

Обустройство жизни в разных странах происходит различными способами. В странах Запада – на основе демократии, прав человека, верховенства закона и разделения властей. В некоторых странах, далеких от демократии, таких как, например, Китай, чувство ответственности чиновникам заменяет страх сурового наказания: с 2000 года в Китае были казнены за коррупцию 10 тысяч чиновников, а еще 120 тысяч посажены на 10-20 лет.

Россия – единственная крупная страна, в которой создана уникальная система, где начисто ампутированы все демократические каналы обратной связи, а наказания за коррупцию и другие преступления чиновников используются точечно и главным образом служат инструментом в борьбе кланов и методом отъема собственности.

"На штыки можно опираться, но сидеть на них нельзя", – так испанская пословица критикует попытки управлять исключительно силовыми методами. Путинская власть держится в значительной степени на телевизионной лжи и льстивой покорности чиновников. Трудно сказать, насколько на лживых и льстивых языках удобнее сидеть, чем на штыках, но у Путина это пока получается…

Игорь Яковенко, afterempire.info