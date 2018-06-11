В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 11.06.2018, 18:16

По стране возможны грозы и сильный ветер.

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторую половину дня понедельника, передает tut.by.

По стране возможны грозы и сильный ветер, сообщили в Белгидромете Минприроды.

11 июня с 14.30 до 21 часа по западной половине республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град и сильные ливни. Неблагоприятные явления сохранятся в первую половину ночи 12 июня.

В Минске сегодня с 20 до 23 часов ожидается гроза.

На неделе синоптики прогнозируют жаркую погоду.

Во вторник, 12 июня, ночью на большей части территории, днем по востоку ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Ветер ночью неустойчивый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…16 °С, во второй половине дня повысится до +19…25 °С; по юго-востоку теплее — ночью +17…18 °С, днем +26…28 °С.