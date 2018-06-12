Белорусы в мае сдали рекордный объем наличной валюты 7 12.06.2018, 10:43

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Двадцать восьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты.

В мае чистая продажа выросла на 18% к апрелю, составив, согласно материалам Нацбанка, 234,7 млн долларов, пишет tut.by.

Рост чистой продажи произошел за счет увеличения продажи валюты на 12,2% к апрелю, до 710,1 млн долларов, покупка валюты выросла на 9,5% до 475,4 млн долларов. Накануне летнего сезона граждане традиционно увеличивают свою активность на валютном рынке, покупая и продавая валюту в соответствии с отпускными планами.

За пять месяцев нынешнего года белорусы сдали 863,9 млн долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе−мае были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 425,8 млн долларов).

В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной зарплаты, что, по оценкам экспертов, оказывало давление на валютный рынок и могло оказывать давление на инфляционные процессы.

Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого года резко выросла и составила 995,3 рубля. Однако в начале года произошел ожидаемый откат, средняя зарплата в январе упала до 859 рублей, в марте она вышла на 927 рублей, в апреле — незначительно снизилась.

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.