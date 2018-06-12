Брестчане продолжают борьбу против аккумуляторного завода 12.06.2018, 17:39

Фото: svaboda.org

В Бресте прошла конференция, посвященная скандальному заводу.

В Бресте продолжается борьба противников строительства аккумуляторного завода с представителями компании "IPOWER". На этот раз местные власти инициировали встречу с представителями средств массовой информации, чтобы ответить на вопросы журналистов относительно завода, передает «Радыё Рацыя».

Правда, пускали на конференцию не всех корреспондентов и блогеров. Своими впечатлениями поделился активист Александр Кабанов:

- Нас на встречу не пускали, пока я не встретил Александра Рогачука, не подошел к нему и не обратился лично, меня не пускали. Он уже распорядился, чтобы меня пустили. Изначально были не готовы отвечать на наши вопросы, которых у меня было подготовлено много. Основные вопросы от госСМИ были «водой», никакой конкретики, острых вопросов, которые волнуют людей непосредственно, поставлено не было. Мы же пришли задавать вопросы, которые как раз беспокоят людей. Здесь была колыбельная умиротворяющая "баю-баюшки", все нормально у нас. Мне все вопросы задать не удалось, не было возможности. На часть вопросов, которые я задал, я доволен ответами.

На пресс-конференции присутствовали представители Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Брест", руководство района и города, профильных министерств, компании "IPOWER", инициативной группы, выступающей против строительства.