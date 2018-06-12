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Три причины есть зелень каждый день

  • 12.06.2018, 17:58

Помимо пользы вы добавите пикантности и аромата любому блюду.

Абсолютно в любой зелени находится огромное количество витаминов и минералов, не пренебрегайте ею и добавляйте в пищу, которую употребляете, пишет kontrakty.ua.

Помимо пользы вы добавите пикантности и аромата любому блюду. Чем же конкретно полезна зелень для нас:

1. Зелень улучшает пищеварение, обмен веществ и благоприятно влияет на эффективность работы кишечника, выводит из организма шлаки и токсины, обладает мочегонным и желчевыводящим эффектом;

2. Зелень укрепляет сердце и сосуды, нормализует давление и уровень холестерина в крови, предотвращает образование бляшек на стенках сосудов;

3. Зелень улучшает состояние волос, ногтей и кожи, поскольку содержит в себе, отвечающий за это, витамин Е. Она успокаивает нервную систему и поднимает настроение, а еще зелень является природным афродизиаком!


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