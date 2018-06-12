Фотофакт: Около ресторана в Куропатах активисты ставят кресты 5 12.06.2018, 20:05

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Защитники Куропат пикетируют ресторан уже вторую неделю.

Возле печально известного уже ресторана "Поедем поедим" защитники Куропат стали ставить кресты. Об этом в Фейсбуке написал Алексей Шеин.

"Активисты ставят кресты перед Поедем-поедим. Этой дорогой в последние дни ездил транспорт ресторана, въезжая на объект с "черного хода", не обращая внимания на то, что это — охранная зона Куропат", — сообщил он.

Активисты пикетируют ресторан около Куропат уже вторую неделю. После того, как защитники Куропат стали перекрывать дорогу возле ресторана, многие посетители стали ездить к нему через зеленую зону.