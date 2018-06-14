Гэндальф возвращается: появились подробности сериала «Властелин колец» от Amazon 1 14.06.2018, 9:29

Проект обойдется корпорации в полмиллиарда долларов.

Недавно стало известно, что сагу "Властелин колец" хотят превратить в сериал. И этот сериал обойдется корпорации Amazon в полмиллиарда долларов. И теперь глава Amazon Studios Дженнифер Салке раскрыла некоторые карты нового проекта, пишет segodnya.ua.

Во-первых, Салке подтвердила, что сериал не будет пересказывать события оригинальной трилогии "Властелин колец", но в новых историях зрители увидят старых знакомых персонажей. Например, сериале вернется Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена.

Во-вторых, к производству будут привлечены режиссер, снявший оригинальную трилогию Питер Джексон, а также внук писателя Саймон Толкин.

Кроме того, сейчас идет работа над сценарием. По словам Салке, производство сериала займет два года, поэтому его релиз скорее всего произойдет в 2021 году.