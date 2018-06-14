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Парламент Великобритании поддержал важное требование правительства по Brexit

  • 14.06.2018, 10:44
ФОТО: SKY NEWS

Великобритания и ЕС еще не договорились о том, как будет действовать торговля после Brexit.

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получило в парламенте поддержку своей позиции по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters (перевод - «Европейская правда»).

В среду вечером депутаты поддержали позицию правительства по отклонению поправок к законопроекту о выходе из ЕС, которые требовали от Кабмина договориться о сохранении доступа страны к Таможенному союзу и единому рынку после Brexit.

Данная поправка оставляла шанс сторонникам сохранения участия Британии в ЕС блокировать действия правительства по Brexit.

Великобритания и ЕС еще не договорились о том, как будет действовать торговля после Brexit, но заявили, что есть опция "обратного хода", которая необходима в случае, если соглашение не будет готово вовремя, чтобы избежать возвращения к жесткой границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лондон заявил, что первоначальный план ЕС, который сохраняет Северную Ирландию в таможенном союзе, фактически создал бы границу между Северной Ирландией и остальной Великобританией, что неприемлемо.

Вместо этого Великобритания предлагает запасной план, который позволит временно привязать всю страну к Таможенному союзу ЕС после декабря 2020 года, когда истекает 21-месячный переходный период после Brexit.


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