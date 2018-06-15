Ожидания выше цели 4 15.06.2018, 10:46

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Белорусы усвоили, что хороших времен для покупок можно и не дождаться.

Ощущаемая населением инфляция по-прежнему в несколько раз превосходит официальную оценку. Такой вывод можно сделать из опроса, проведенного Нацбанком. Мнения населения существенно расходятся с заверениями чиновников о том, что предпосылок для роста цен в нашей стране не наблюдается, пишет «Экономическая газета».

В мае ощущаемый уровень инфляции участники опроса оценили в 12,9% против 12,4% в феврале .

При этом почти половина респондентов (49,8%) полагают, что «цены выросли очень сильно». В феврале так считали всего 47,9%. Одновременно число тех, кто считает, что цены выросли умеренно, увеличилось с 38,7 до 39,4%, а полагающих, что цены «выросли незначительно», уменьшилось с 11,6 до 8,8%.

Ожидания, связанные с инфляцией, в этом году респонденты оценили на уровне 11,4%. При этом всего 11% опрошенных уверены в том, что цены будут расти быстрее, чем сейчас. Большая часть участников (64,4%) склоняется к тому, что «цены будут расти также интенсивно». И только 1/5 ответивших (20,4%) оптимистично прогнозируют, что «цены будут расти медленнее, чем сейчас».

В рамках оценки покупательского поведения выяснилось, что 68,3% опрошенных считают май плохим временем для крупных покупок. При этом 66,3% уточнили, что сейчас плохое время для крупных покупок в кредит.

Оценивая свои расходы за последние 3 месяца, большинство участников опроса (48,1%) отметили, что крупных покупок у них не было. Еще 12,2% подтвердили, что значительные расходы были связаны с лечением (своим либо родственников). Практически поровну распределилось количество тех, кто признался в покупках компьютерной и бытовой техники (10,3 и 9,1% соответственно). Потратились на покупку (ремонт) жилья 8,5% опрошенных, на образование (свое или детей) – 6,6%, покупку (ремонт) автомобиля – 9,5%, на отдых за границей – 4%.

Сберегательное поведение населения оценивалось по двум направлениям: оценка благоприятности времени для сбережений и их предпочитаемая форма. Так, удельный вес тех, кто считает время для сбережений плохим, за 3 месяца почти не изменилось: в феврале т.г. – 70,7%, в мае – 70%. Соответственно только 30% считали май хорошим временем для сбережений, причем наиболее выгодным инструментом для этого 76,2% назвали иностранную валюту.

Предпочитаемой формой сбережений являются наличные деньги (43,9%), депозит (вклад) в банке выбирают 25,7% опрошенных, недвижимость – 19%. Хранить сбережения в золоте и других драгметаллах предпочитают 4,2%, в ценных бумагах – 2,1%.

Таким образом, несмотря на официально фиксируемое Белстатом снижение инфляции, население страны продолжает ждать ценовых сюрпризов. Отчасти такие настроения «подогреваются» колебаниями валютных курсов в текущем году, отчасти – печальным опытом прошлых лет. Добавляют инфляционных «градусов» периодические информационные вбросы Белнефтехима о неизбежном повышении цен на автомобильное топливо. Ведь все понимают, что подорожание бензина увеличит затраты и, соответственно, цены практически на все товары и услуги.

Высокие инфляционные ожидания парадоксальным образом положительно сказываются на ситуации в экономике. Они заставляют граждан больше потреблять, что, в свою очередь, стимулирует бизнес наращивать предложение товаров и услуг. Это видно из опросов Нацбанка. Действительно, большинство граждан считают, что сейчас плохое время для покупок, но тех, кто видит его не подходящим для сбережений, – еще больше.

Результат этой тенденции (наряду с увеличением номинальных зарплат) налицо: розничный товарооборот по итогам 4 месяцев т.г. вырос на 9,8% по сравнению с январем–апрелем 2017 г. При этом объем продаж продовольственных товаров вырос на 6,8%, а непродовольственных – на 19,2%, в то время как потребительские цены на них – на 4,1 и 2,4% соответственно (январь–апрель т.г. к январю– апрелю 2017 г.). В частности, только в I квартале т.г. в республике было продано 33,3 тыс. холодильников и морозильников, что на 15,9% больше, чем годом ранее, 38,1 тыс. стиральных машин (+39,3%), 59,5 тыс. телевизоров (+48,6 тыс.). Это немало даже с учетом низкой базы прошлого года.

Получается, граждане усвоили, что хороших времен для покупок можно и не дождаться. А потому те, кто может себе это позволить, стараются не терять время, чтобы не быть застигнутыми врасплох очередным всплеском инфляции. Даже если его не предвидится...