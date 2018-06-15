Компании-операторы АЗС просят «Белнефтехим» поднять цены на топливо 7 15.06.2018, 17:37

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Операторы жалуются на низкие доходы.

Семь из девяти компаний, которые владеют сетями автозаправочных станций, отправили в концерн «Белнефтехим» обращение с просьбой принять срочные меры по улучшению финансово-экономических условий работы на белорусском рынке, пишет kp.by.

Кто отправил обращение, и чем недовольны компании

Письмо подписали руководители семи из девяти работающих в Беларуси компаний-операторов АЗС. В стороне осталась государственная «Белоруснефть» - это крупнейшая сеть АЗС в стране, и «Сервисный центр Веста», который владеет семью заправками.

Документ подписали белорусские и российские частные компании «Лукойл-Белоруссия» (владеет 83 заправками), «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (47 заправок) «РН-Запад» (38 заправок «Роснефть»), «Астотрейдинг» (34 заправки «А-100»), «Татбелнефтепродукт» (17 станций «Татнефть»), «Юнайтед Компани» (11 заправок) и «НефтеХимТрейдинг» (10 заправок «Трайпл»). В совокупности «бунтари» владеют 242 заправками, это 30% от всех АЗС страны.

Владельцы АЗС недовольны тем, что из-за увеличения расходов у них снизилась прибыль, а значит, придется снижать зарплаты персоналу или увольнять часть сотрудников. В письме сказано, что с 2015 года электроэнергия подорожала в 1,5 раза, водоснабжение и канализация - на 31%, рост арендной платы за землю - 58 - 78%, на 13% увеличились затраты на банковский эквайринг (система по приему пластиковых карт). Из-за роста курса доллара подорожали оборудование и комплектующие.

Действующие в Беларуси «дочки» российских нефтяных компаний подчеркивают, что их маржинальный доход в Беларуси заметно меньше, чем в России, Украине и Прибалтике.

Владельцы АЗС просят ограничить рост тарифов на «товары и услуги организаций с монопольным положением на рынке Беларуси». Условно говоря - тарифы на электричество, воду, газ, аренду земли и так далее.

Увы, комментировать письмо владельцы бизнеса не хотят. Ни в одной компании, куда «Комсомолка» обращалась, по существу сказать ничего не смогли.

«Самый простой выход - увеличение розничных цен на топливо»

Концерн «Белнефтехим» перенаправил обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и в Нацбанк, отметив, что поднятые вопросы не в его компетенции.

- Компании, которые пришли на этот рынок в Беларусь, знали о жесткой зарегулированности топливной сферы, - рассказала «Комсомолке» обозреватель и эксперт сырьевых рынков Татьяна Маненок. - Они понимали, что надо искать варианты и дополнительные источники прибыли. Например, за счет торговли сопутствующими товарами - в последнее время активно развивают это направление. Очевидно, что назрела ситуация повышения розничных цен на топливо. Подросла стоимость нефти, а цены на внутреннем рынке ее не компенсируют. У многих компаний нет возможности зарабатывать на внешнем рынке.

Например, в России минимизировать убытки от фиксации розничных цен компаниям помогло снижение акцизов. Но в Беларуси речи о снижении акцизов не идет. Непонятно, сможет ли регулятор повлиять на возросшие расходы операторов. Выполнить их просьбы сегодня сложно. Ведь мы импортируем энергоресурсы, цены выросли, и дальнейшее повышение сложно сдержать. И если госпредприятия могут пользоваться определенными льготами, у частного бизнеса таких приоритетов нет.

Просьба компаний адресована правительству, которое должно ввести политику внешнего разумного ценообразования на внутреннем рынке, которое не позволит операторам АЗС обанкротиться. В любом случае, самый простой выход - увеличение розничных цен на топливо.