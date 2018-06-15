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Бизнес опустошает российские банки

  • 15.06.2018, 19:21
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За месяц со счетов утекло 480 миллиардов российских рублей.

Российская банковская система пережила мощный отток средств корпоративных клиентов, компенсировать который пришлось государству в лице центробанка и Минфина.

В апреле частный бизнес вывел со счетов 480 миллиардов российских рублей. Как пишет сайт finanz.ru, об этом сообщает в обзоре по сектору международное рейтинговое агентство Fitch.

Наибольшие потери понес Газпромбанк, из которого утекло 298 млрд российских рублей, или 9% всех средств юрлиц. Отток полностью перекрыл поступления на счета предыдущего месяца (273 млрд российских рублей).

Из банков группы ВТБ корпоративные клиенты вывели 282 млрд российских рублей, или 6% всех депозитов. Ситибанк потерял 28% средств юрлиц, или 96 млрд российских рублей.

Отток средств корпораций удалось частично компенсировать за счет населения, которое отнесло в банки 277 млрд российских рублей за месяц, а также новых вливаний со стороны государства.

За месяц Минфин и ЦБ закачали в банковскую систему еще 543 миллиарда российских рублей, а общий объем государственного финансирования достиг рекордных 5,5 триллиона российских рублей, говорится в обзоре Fitch.

Основная часть новых денег - 352 млрд российских рублей - перетекла в Промсвязьбанк, по пути сделав остановку в АвтоВазБанке. Последний занял у ЦБ 338 млрд российских рублей, из которых 96 млрд рублей направил на погашение долга перед ПСБ, а еще 205 млрд российских рублей - просто разместил в нем.

Вероятно на эти деньги будут выкуплены плохие активы Промсвязьбанка, а полученные средства банк направит на погашение долга перед ЦБ, составлявшего на конец апреля около 245 млрд российских рублей, рассуждают аналитики Fitch.

В результате деньги совершат полный круг, и кредиты ЦБ будут погашены деньгами самого ЦБ.

Еще 133 млрд российских рублей банковская система получила из федерального и регионального бюджетов, 6 млрд рублей - от Минфина и 52 млрд российских рублей - от других госструктур, отмечает Fitch.

Почти половину всех госденег в системе держит группа ВТБ. Это 2,2 трлн российских рублей, или 19% обязательств банка.

Накопленные вливания в Газпромбанк достигли 700 млрд российских рублей, в Россельхозбанк - 500 млрд российских рублей.

Показатели достаточности капитала в банковской системе за месяц снизились на 30 базисных пунктов, говорится в обзоре: сказалось падение рубля, из-за которого взвешенные по риску активы в валюте увеличились.

Критическим для банковской системы является курс в 70 рублей за доллар, подсчитал Fitch: при его достижении банки могут не выдержать нормативов ЦБ по капиталу, а регулятору, как и в 2014 году, придется вводить послабления.


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