Россия вдвое сократила вложения в госбумаги США 16.06.2018, 11:18

Это самый низкий для России объем владения американскими государственными бумагами с марта 2008 года.

Россия вдвое сократила объем своих вложений в гособлигации США. Это следует из данных, обнародованных в пятницу, 15 июня, американским министерством финансов.

Так, если в марте 2018 года объем инвестиций достигал 96,1 млрд долларов (82,6 млрд евро), то уже месяц спустя он сократился на 47,4 млрд долларов (40,7 млрд евро). С портфелем вложений в размере 48,7 млрд долларов (41,9 млрд евро) РФ занимала в перечне из 33 стран 22-ю строчку, сообщает

В первую тройку по размеру инвестиций в американские ценные бумаги вошли Китай, Япония и Ирландия. Для КНР соответствующий показатель в апреле составлял 1181,9 млрд долларов (1017 млрд евро), что почти в 24 раза превышало объем российских вложений. Германия в списке находилась на 17-й позиции (86 млрд долларов или 74 млрд евро).

Между тем с декабря 2016 года, то есть практически с момента избрания Дональда Трампа президентом США, и до июля 2017 года российские вложения в гособлигации США непрерывно росли. По состоянию на май 2017 года их объем составлял 108,7 млрд долларов (93,5 млрд евро).

РБК отмечает, что это самый низкий для России объем владения американскими государственными бумагами с марта 2008 года, когда в США начался финансовый кризис.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. В список, как объявил Минфин США, попали люди, "получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России". В их числе оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и Андрей Костин, а в перечень предприятий включен один из крупнейших российских производителей алюминия Rusal.

В середине мая Госдума приняла законопроект, который разрешает российским властям принимать "ответные меры" на то, что они считают "недружественными мерами" в отношении Кремля, российских компаний или отдельных граждан России.