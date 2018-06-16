На что идут народные деньги? 6 16.06.2018, 11:48

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Коллаж: Вечерний Екатеринбург

«Хорошие белорусские дороги» - это миф.

Когда заходит речь об уплате «дорожного налога», автомобилисты любят вспомнить про состояние наших дорог. Мол, «хорошие белорусские дороги» — это миф, их состояние стало заметно хуже последние годы, куда народные деньги идут — непонятно.

Здесь стоит вспомнить, что год назад глава государства поставил задачу привести в порядок дороги местного значения. И вот принята Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017-2020 годы.

Важной частью этого документа стала подпрограмма «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог», в рамках реализации которой запланировано:

выполнение работ по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей местных автомобильных дорог;

ремонт и реконструкция не менее 7000 км местных автомобильных дорог;

ремонт и реконструкция мостов и путепроводов.

Казалось бы, все предельно просто: механизм притока денег на содержание дорог создан, цели поставлены — действуйте!

Но выясняется, что программу «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог» не так уж просто воплотить в жизнь, ведь дорожно-строительная техника изношена более чем на 90%, пишет ABW.BY.

Но что за проблема содержать свой парк в нормальном состоянии? С юридической точки зрения все облдорстрои — это коммунальные организации. Хотя они и подчиняются государству, но находятся на собственном обеспечении. Заработать удается от выполнения заказов, государственных и частных.

Но схема эта хороша только в теории. Один из камней, который тащит на дно все дорожное хозяйство, — «прикрепленные» в свое время к «дорожникам» сельхозорганизации.

Многие признают, что владение колхозом — это масса затрат, проблемы с кадрами, бесконечные планы, сколько и чего посеять и собрать, от местных властей, ремонт техники. Как непрофильный актив это очень сложно. Успешными полученные «в нагрузку» колхозы смогли сделать только крупные профильные частные инвесторы вроде «Савушкина продукта», «Биокома» и «Серволюкса», которые фактически делали хозяйства под себя.

Так вот, на балансе КУП «Гроднооблдорстрой» находится сельскохозяйственный филиал «Доброселецкий» (д. Теглевичи, Зельвенский район), КУП «Витебскоблдорстрой» — сельскохозяйственный филиал «Клевцы» (д. Клевцы, Лиозненский район), КУП «Гомельоблдорстрой» — КДСУП «Заря Полесья» (д. Глушковичи, Лельчицкий район).

В Сети можно найти отчетные данные за 2009 год для сельскохозяйственного филиала «Доброселецкий».

Из докладов следует, что «коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшился и по-прежнему остается значительно ниже норматива. Этот коэффициент характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, которые так необходимы ему для финансовой устойчивости. Отсюда вытекает вывод: в СХФ наблюдается недостаточное наличие собственных оборотных средств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами и своевременного погашения срочных обязательств. Этот коэффициент в 2009 году составляет 0,9, но он все так же далек от нормативного. Коэффициент платежеспособности показывает, сколько раз предприятие может погасить свои обязательства. Данный коэффициент в 2009 году уменьшился по сравнению с 2007 годом незначительно всего — лишь на 0,05 и составляет 0,58 при нормативе, равном единице…

… В целом по растениеводству в 2009 году СХФ получил убыток в размере 12,3 млн рублей. По всем сельскохозяйственным культурам был получен убыток. Если рассматривать животноводство, то и здесь нет прибыльных производств, по КРС получен убыток в размере 37,9 млн рублей, а по молоку убыток составил 3,6 млн рублей. По свиньям также получен убыток в размере 31,1 млн. В целом по предприятию в 2009 году получен убыток от реализации сельскохозяйственной продукции в размере 535 млн рублей. Таким образом, за 2009 год в СХФ «Доброселецкий» нет рентабельных производств. В целом по предприятию рентабельность реализованной продукции за 2009 год составила минус 17,1%».

За время существования сельскохозяйственных филиалов в них вложен огромный объем финансов. Средства ушли на закупку новой сельхозтехники, реконструкцию и строительство ферм, приобретение сырья и материалов…

Есть «везунчики» — КУП «Могилевоблдорстрой» и КУП «Брестоблдорстрой», — которые «сельхозактивами» не располагают. «Минскоблдорстрой» каким-то образом «избавился» от таких непрофильных активов и теперь вполне может работать по профилю. А ведь совсем недавно (до 2011 г.) на его балансе было 6 (шесть!) сельскохозяйственных филиалов:

«Грозово» (д.Грозово, Копыльский район);

«Вязыньский» (д.Вязынь, Вилейский район);

«Косеничи» (д. Косеничи, Крупский район);

«Сугвозды» (д. Сугвозды, Воложинский район);

«Поплавы» (д.Поплавы, Березинский район);

«Березина» (д. Городок, Молодеченский район).

Вот и получается: пока автомобилисты ругают наши дороги, а власти пишут программы, у дорожных организаций как минимум трех областей — Гродненской, Витебской и Гомельской — на планерках соседствуют ямочный ремонт с надоями, ситуация с кормами и битумом, выпас скота и асфальтоукладчиков…