Язык предельной ясности Евгений Ихлов

16.06.2018, 12:04

Опыт политической филологии применительно к пенсионному вопросу.

В знаменитом "Круге первом" Солженицына его герой Дмитрий Сологдин (прообраз - Дмитрий Панин, автор книги "Лубянка-Экибастуз: лагерные записки") требует "Языка Предельной Ясности", т.е. такой русификации иностранных слов и упрощения привычных терминов, которая предельно обнажает их семантику и основана на ядре из нескольких сот слов русского языка.

Я же предлагаю иной принцип предельного прояснения - субсидиарный: явление описывается терминами области, наиболее близкой по применению.

С этой точки зрения, "повышение/отдаление пенсионного возраста" затрагивает две области - финансовую и гражданско-правовую (обязательственное право).

Поэтому правильнее назвать эту процедуру так, как она есть по сути:

1) технический дефолт Пенсионного фонда России;

2) частичная внесудебная конфискация пенсионных сбережений.

И, кстати, тут ведь проблема с Негосударственным пенсионным фондом - в отличие от ПФР - с каждым клиентом таких фондов заключен договор, изменение условий которого в одностороннем порядке невозможно - это двухсторонняя сделка!

Причем, даже если в договоре не обозначен возраст наступления "пенсионного случая", он исчисляется на момент заключения договора!

Евгений Ихлов, Livejournal