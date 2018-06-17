Как менялись склады белорусских гигантов машиностроения последние 15 лет 17.06.2018, 15:50

Затоваривание складов - типичный признак кризиса перепроизводства продукции.

Программа Google Earth позволяет наблюдать, как менялся вид из космоса с 2002 года и до наших дней. А как менялись виды на склады белорусских гигантов машиностроения последние 10-15 лет? МАЗ, МТЗ, БелАЗ, "БелДжи" - когда складских запасов было больше всего?

Как известно, затоваривание складов - типичный признак кризиса перепроизводства продукции, оно отрицательно характеризует состояние экономики. Периодически слышно о том, что то или иное предприятие продукции произвело больше, чем продало, пишет abw.by. Что видно из космоса?

Начнем с Минского тракторного завода. Основан он был в далеком 1946 году, а сегодня входит в восьмерку крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире и занимает около 8-10% мирового рынка колесных тракторов. В кризисные годы у завода периодически возникали проблемы с затовариванием складов.

13 июля 2002 года склад МТЗ выглядел так. Что интересно, красные и синие тракторы стоят отдельно. Количество техники не счесть, но свободные места на площадке имеются.

В 2004-м тракторов на территории было меньше.

Зато в сентябре 2010-го ими было заставлено почти все.

В мае 2011 года ряды поредели, на стоянке стало свободнее.

Прошло два года - в июле 2013-го вся площадка была заставлена техникой.

В прошлом сентябре на площадке было намного свободнее, тракторы стояли аккуратнее.

Апрель нынешнего года - тракторов стало еще меньше. Но продавать еще есть что, и это не может не радовать. Синих тракторов почему-то меньше.

А теперь посмотрим на испытательный полигон Минского тракторного завода. Может, там тоже хранили тракторы? В 2009 году на испытаниях стояло почему-то очень много техники.

В августе 2012-го они оттуда исчезли.

В марте 2014-го - снова появились.

В октябре 2014 года практически весь испытательный полигон был заставлен тракторами.

В 2015, 2016 и 2018 годах техника постепенно исчезала с полигона. Сейчас там только пара десятков красных тракторов.

Посмотрим, что найдется по МАЗу.

Самая старая фотография из космоса - за 2002 год. Видно, что стоят еще желтые автобусы.

В 2004-м территория явно не заставлена техникой.

В 2009 году автобусов и грузовиков не счесть.

В 2011-м на территории завода стало свободнее.

В 2013 и 2014 годах заметно, что машин в южной части территории завода очень много.

Затем в 2015-м количество техники на территории постепенно уменьшается.

В 2017 году стало намного просторнее.

Сейчас южная часть территории завода выглядит так. Машины стоят рядами, но свободного места еще достаточно.

"Летим" в сторону Жодино, чтобы посмотреть сверху на БелАЗ. Это один из крупнейших в мире и единственный в СНГ производитель карьерной техники. Предприятие производит самый большой карьерный самосвал в мире - БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн.

Если посмотреть на завод сверху в 2006 году, то можно видеть, что техники на территории немного.

Google забыл снять территорию Жодино в 2006-2014 годах. Поэтому сразу переносимся в апрель 2014-го - и видим, что техники гораздо больше.

В 2017-м самосвалов стало меньше…

В 2018 году затоваривания склада мы не видим: техники на территории немного, а самосвалы большие - их не спрячешь.

Тут же, в Жодино, построен новый завод "БелДжи". В 2014 году на его территории было поле.

В 2016-м вовсю идет строительство завода.

В 2017-м все построено, но машин не видно. За 2018 год снимков нет.

Смотрим на старый завод "БелДжи" в Борисове. В 2014 году машин на территории много.

В 2016-м их стало меньше.

В 2017 году они оттуда полностью исчезли.

"Амкодор" - еще один гигант белорусского машиностроения, крупнейший в СНГ производитель дорожной, лесной, сельскохозяйственной и другой специальной техники. В 2004 году на территории предприятия в Минске техники немного.

В 2009-м намного больше, но не сказать, что вся территория заставлена, как на МТЗ.

В 2014 году техники еще больше.

В 2018-м - меньше. Затоваривания склада из космоса не видно, все в порядке.

Вряд ли фотографии из космоса много говорят о состоянии белорусской автомобильной промышленности. Но любопытно наблюдать, как постепенно разгружались склады МТЗ и МАЗа. В 2013 году в прессе сообщалось о том, что некоторые белорусские предприятия оказались в ситуации затоваривания складов. И действительно, из космоса это заметно: даже испытательный полигон МТЗ в это время был заставлен тракторами... Зато сейчас там пусто, что не может не радовать, хотя продавать еще есть что.