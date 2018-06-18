СМИ: Главарь «Аль-Каиды» взят в плен в Ливии 18.06.2018, 8:43

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Абу Сафьян бен Каму

Фото: alarabiya.net

Абу Сафьяна ранее был личным водителем Усамы бен Ладена.

Ливийская национальная армия взяла в плен Абу Сафьяна бен Каму — одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Об этом сообщает Al-Arabiya, ссылаясь на источник в командовании этой военной операцией, которая проходила в городе Дерна.

По данным собеседника телеканала, вооруженные силы Ливии арестовали бен Каму во время рейда на одну из последних укрепленных позиций террористов в Дерне, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Al-Arabiya отмечает, что 59-летний Абу Сафьян бен Каму — один из наиболее авторитетных лидеров террористической сети. Покинул Ливию в начале 1980-х годов, проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане. Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане бен Каму был его личным водителем. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение.

В 2011 году террорист бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев. Как сообщал ТАСС, одним из терактов, совершенных боевиками под руководством бен Каму, считается нападение на консульство США в ливийском Бенгази: в сентябре 2012 года во время атаки на дипмиссию погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов.