Фотофакт: «Белтелеком» разослал приглашения к 8 Марта в середине июня 1 18.06.2018, 8:47

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Неожиданные сообщения стали приходить белорусам от компании.

К примеру, вчера с самого утра Анне из Минска пришло целых два сообщения с приглашением попробовать в честь праздника бесплатный лимонад в кафе, сообщает onliner.by.

— Прямо как почта России, — смеется девушка. Что произошло у компании и почему поздравления стали приходить в июне, непонятно. Может быть, это приглашение к 8 Марта на будущий год? На сайте «Белтелеком» никаких сообщений на этот счет нет, как и в официальной группе.

Это не первый подобный случай в стране. Шестого марта клиенты «Белгазпромбанка» получили в Viber поздравления с Новым годом. Правда, тут же пришло следующее сообщение о том, что в системе произошел сбой, по итогу банк принес извинения клиентам за досадное недоразумение.