Представители далеких цивилизаций… 1 Виктор Шендерович

18.06.2018, 8:45

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Виктор Шендерович

Кому в России лучше?

— Это вы что, просто так по Москве гуляете? – спросил меня, притормозив, юноша на прокатном велосипеде, с рекламой ВТБ на сиденье.

— А что, нельзя? – уточнил я.

— Не, ну просто…

И юноша покачал головой, то ли удивляясь моему легкомыслию, то ли фиксируя недоработку тех, кто должен был давно выбросить из моей головы саму мысль о прогулке без охраны по родному городу.

Потом он спросил:

— А правда, сейчас в России лучше, чем в любом отпуске?

— Не знаю, — ответил я. – Кому как. Сенцову, например, не лучше.

— Кому? – переспросил парень.

— Сенцову, — повторил я ничего не значащее слово.

Несколько секунд мы смотрели друг на друга, как представители далеких цивилизаций, случайно встретившиеся в бескрайнем пустом космосе.

Потом, немного озадаченный, он укатил прочь на прокатном велосипеде с рекламой ВТБ.

А я, как марсианин с рожками, побрел дальше вдоль Цветного бульвара в поисках контакта. Бип. Бип.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»