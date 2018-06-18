Представители далеких цивилизаций…1
- Виктор Шендерович
- 18.06.2018, 8:45
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Кому в России лучше?
— Это вы что, просто так по Москве гуляете? – спросил меня, притормозив, юноша на прокатном велосипеде, с рекламой ВТБ на сиденье.
— А что, нельзя? – уточнил я.
— Не, ну просто…
И юноша покачал головой, то ли удивляясь моему легкомыслию, то ли фиксируя недоработку тех, кто должен был давно выбросить из моей головы саму мысль о прогулке без охраны по родному городу.
Потом он спросил:
— А правда, сейчас в России лучше, чем в любом отпуске?
— Не знаю, — ответил я. – Кому как. Сенцову, например, не лучше.
— Кому? – переспросил парень.
— Сенцову, — повторил я ничего не значащее слово.
Несколько секунд мы смотрели друг на друга, как представители далеких цивилизаций, случайно встретившиеся в бескрайнем пустом космосе.
Потом, немного озадаченный, он укатил прочь на прокатном велосипеде с рекламой ВТБ.
А я, как марсианин с рожками, побрел дальше вдоль Цветного бульвара в поисках контакта. Бип. Бип.
Виктор Шендерович, «Фейсбук»