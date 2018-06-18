Украинская контрразведка раскрыла «супертехнологию» российских спецслужб 2 18.06.2018, 9:31

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Роман Гладкий

Фото: Думская.net

C ее помощью ФСБ пыталась завербовать замкомандующего ВМС Украины.

Украинская контрразведка раскрыла супертехнологию российской ФСБ.

На это понадобилось несколько лет. Прочитать файлы на микрочипе можно только специальным ключом. Им оказался музыкальный файл. Именно он и открыл секретную базу файлов ФСБ. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Этот маленький чип стал большой проблемой для ФСБ. В Одессу его привез Вадим Карпов, более известный в ФСБ под кличкой «Композитор». Чип предназначался российскому агенту, завербованному среди офицеров Службы безопасности Украины. «Композитора» взяли еще зимой на горячем. И расшифровали, что было на этом маленьком микроустройстве.

Микро CD-карта — это контейнер для хранения секретной информации. На нем установлено скрытое программное обеспечение. Это обеспечение разработано специалистами, и, надо признать, талантливыми специалистами ФСБ РФ.

Куратор из ФСБ представляется как Павел Кирсанов. Его настоящее, засекреченное, имя — Павел Воронин, потомственный чекист. Его отец Сергей Воронин — ветеран ФСБ. Пока живой пенсионер зажигательно танцует с темпераментной партнершей на севере России, его сын теряет килокалории в Крыму, решая сложное кремлевское задание: как проникнуть в среду высших офицеров СБУ, полиции, армии и флота.

Подполковник дореволюционного состава МВД Украины Александр Жигало сейчас вынужден передвигаться казенными коридорами в браслетах и с мешком на голове. Признается — он агент ФСБ на зарплате. Есть даже его письменное соглашение с российским «чекистом» Ворониным.

«Добровольно обязуюсь оказывать содействие Федеральной службе безопасности», — говорит агент ФСБ Александр Жигало.

Именно он должен убедить своих армейских друзей поставлять секретную информацию для ФСБ.

«Что-то интересное будете говорить нам, а мы вас за это будем финансово стимулировать», — сказал Жигало.

Контрразведка СБУ вскрыла схему, по которой российские спецслужбы вербовали украинских офицеров. Делали это с помощью маленького чипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ. Устройство предназначалось русскому агенту, завербованному среди офицеров СБУ. Он должен был убедить своих армейских друзей поставлять секретную информацию для ФСБ. А конечной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий.

Однако, как говорят контрразведчики, окончательной целью охоты ФСБ должно было стать второе лицо в руководстве Военно-Морских Сил Украины — начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Неужели ФСБ может так высоко заползти в силовые структуры? Значительная часть украинских моряков имеет в Крыму недвижимость. Это слабое звено. Стараемся узнать, как и на что именно давили «эфесбешники», чтобы повлиять на начальника штаба ВМС.

«Даю слово офицера, что, как только это закончится, я с вами пообщаюсь. Сейчас это только навредит нашему общему делу», — сказал по телефону Гладкий.

Во время этой операции контрразведка разоблачила финансовый канал, по которому ФСБ рассчитывалась с информаторами в Украине. В одной из бесед со своим агентом «эфесбешник» Воронин предлагает воспользоваться каналом, который облюбовали международные террористы:

«Ты слышал о системе «Хавала»? Это надежно. И, чего греха таить, даже террористы ей пользуются».

Поэтому террористы могут переправлять в Украину любые суммы? Как-то не верится. Однако, чтобы проверить это, едем на самый большой в Одессе рынок. «Хавала» или «Хаваля» — это подпольная система перевода денег. Действует везде во всем мире. Крым — не исключение. Оттуда сюда можно отправить баснословные суммы. Незаметно для государства. Здесь, в Одессе, этот бизнес контролирует вьетнамская община на знаменитом рынке «Седьмой километр».

Вьетнамские менялы ежедневно пропускают через свои руки сумасшедшие суммы. Моя легенда – хочу тайно получить из Крыма 10 тысяч долларов. Интересуюсь, возможно ли. Говорят, что без проблем. Проценты за услугу – 100 долларов, то есть 1%. «Перевод» можно будет забрать почти сразу – через 20-30 минут. Это дешевле и быстрее, чем любой денежный перевод. Но это означает, что чекист Павел Воронин не врет: для грязных гонораров предателям украинской границы не существует.