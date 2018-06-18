ЧМ по футболу начался с разгрома русского народа 4 Григорий Явлинский, «Эхо Москвы»

18.06.2018, 9:13

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Григорий Явлинский

Фото: shuum.ru

Настоящий плей-офф будет после окончания чемпионата мира.

Власть забила пять безответных голов народу.

Еще до стартового свистка счет открыл Следственный комитет России, арестовав наконец долго сопротивлявшегося главу Серпуховского района Шестуна. На первой минуте матча в результате многоходовки правительства Медведев повысил пенсионный возраст. Буквально в следующей атаке Медведев оформил дубль и увеличил НДС. Во втором тайме счет до разгромного довел со штрафного удара Верховный суд Карелии, который отменил оправдательный приговор правозащитнику Дмитриеву — 4:0. Точку в матче-открытии поставил уже на следующий день пресс-секретарь Путина: ударом с пенальти Песков поразил народ, объяснив, что обещания Путина не повышать пенсионный возраст до тех пор, пока он президент, ничего не значат, потому что «это было давно».

И это действительно только начало. Поддерживать на плаву тонущую по вине властей экономику будут исключительно за счет народа.

Однако если бы, к примеру, госкомпании перечисляли часть дивидендов в Пенсионный фонд России, это позволило бы повысить пенсии и сделать шаг к решению проблемы без повышения пенсионного возраста. Правда, надо бы повысить эффективность и прозрачность самих госкорпораций, а то скоро и они не смогут помочь: «Газпром» работает все хуже, да и «Роснефть» поиздержалась. Но правительство пошло иным путем, простым — отбирать деньги у людей.

И чтобы уже ни у кого не осталось никаких иллюзий о том, чтобы все поняли, что игра будет без правил, на вопрос о состоянии здоровья режиссера Сенцова уполномоченный по правам человека в России Москалькова заявила, что голодающий уже месяц в российской тюрьме политзаключенный «прибавил два килограмма в весе».

Еще вопросы будут? Настоящий плей-офф начнется после окончания чемпионата мира.

Григорий Явлинский, «Эхо Москвы»