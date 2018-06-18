«У нас все возмущаются» 1 18.06.2018, 10:16

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На Брестчине вводят плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях.

Брестский облисполком решением №277 от 8 мая утвердил Инструкцию о порядке определения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях, пишет «Брестская газета».

Документ распространяется на все общежития, кроме принадлежащих государственным учреждениям образования. Начисление платы будет производиться с 26 мая текущего года, то есть с момента вступления в силу решения облисполкома.

В инструкции приведена подробная формула исчисления тарифа, позволяющая жильцам общежитий самостоятельно вычислить, сколько стоит метр площади. Чтобы получить результат, необходимо базовую величину (сейчас 24,5 рубля — прим. авт.) умножить на несколько коэффициентов. Один из них равен 0,1, другой — зависит от местонахождения общежития. Самый высокий он для областного центра — 0,55, ниже всего — для сельских населенных пунктов (0,1).

На балансе организаций ЖКХ области находятся 114 общежитий, в которых проживают более 20 тыс. человек. На балансе других предприятий и организаций находится еще более 50 общежитий.

Осталось засекреченным

Зависит стоимость одного «квадрата» и от категории общежития. Всего их три. К первой отнесены общежития, где в блоке, помимо комнат, имеются санузел и кухня. Вторая категория — если в блоке размещаются комнаты и санузел, а кухня для общего пользования на этаже. Общежития третьей категории предлагают своим жильцам комнаты, а кухни, санузлы и душевые помещения находятся в общем пользовании. Проще говоря, это коридорная система, возможно, даже, как у Высоцкого, когда «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная».

Несмотря на то что некоторые термины в инструкции расшифрованы, в ней нет определения, что такое блок в общежитии. А это дает коммунальщикам свободу выбора при вынесении вердикта, к какой категории отнести общежитие. К примеру, большая разница в том, сколько комнат находится в блоке — две или, к примеру, восемь. Можно ли вообще считать блоком то место, куда имеют доступ все жильцы?

Отметим и еще одну немаловажную деталь: инструкцией при определении стоимости квадратного метра не предусмотрен какой-либо коэффициент, отражающий состояние мест общего пользования, время проведения их ремонта.

Журналисты поинтересовались у заместителя начальника по экономике КУП «ЖРЭУ г. Бреста» Игоря Веремейко, верно ли, что с 26 мая в общежитиях, находящихся на балансе предприятия, вводится арендная плата. «Это не арендная плата, это плата за проживание. Общежития — это не арендное жилье, чтобы там была арендная плата», — ответил он.

Игорь Веремейко пояснил, что сегодня на балансе ЖРЭУ Бреста находятся 25 общежитий, из которых десяти присвоена первая категория, 4 относятся ко второй и 11 — к третьей категории. В общежитиях первой категории квадратный метр стоит 1 рубль 35 копеек, второй — 1 рубль 21 копейку и третьей — 1 рубль 8 копеек.

На вопрос, узнают ли жильцы из жировки, к какой категории отнесено общежитие, он ответил: «Законодательством не предусматривается отражение в извещении на оплату ЖКУ информации, к какой категории относится общежитие. Это извещение типовой формы, предусмотренное Министерством ЖКХ и ЕРИП». Дескать, в извещении об оплате будут указаны тариф, метры квадратные и сумма платы за проживание. Но по тарифу можно будет определить, к какой категории отнесено общежитие.

Замначальника по экономике подчеркнул, что в Минске, где плата за пользование введена давно, тарифы намного выше, чем в Бресте. Там, к примеру, в общежитиях первой категории квадратный метр стоит 1,84 рубля. А в Бресте по сравнению с другими областными центрами установлены самые низкие тарифы.

«Будто в президентских номерах живем»

Действительно, в других областях плата за пользование жилыми помещениями в общежитиях введена раньше, чем на Брестчине. И жильцы общежитий уже почувствовали на себе вес потяжелевшей жировки.

Минчанин Андрей Ковальчук за комнату в 22 «квадрата» с санузлом в блоке и кухней общего пользования в одном из столичных общежитий второй категории в феврале заплатил 134 рубля. Мужчина жаловался, что раньше зимой он отдавал 70-80 рублей, а в этом году сумма увеличилась почти вдвое. По словам минчанина, его сосед, проживающий в двух комнатах, заплатил за январь 260 рублей.

«У нас все возмущаются, говорят, будто в президентских номерах живем», — добавил он.

С введением платы за пользование жилыми помещениями стоимость проживания в общежитиях предприятий и организаций выросла от 24 до 96%. Это «неправильно, ведь зарплата большинства тех, кто живет в общежитии — молодых специалистов, семей с детьми, остается практически на одном уровне».