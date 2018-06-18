Мексиканцы взяли на ЧМ-2018 картонную копию друга, которого не пустила жена 18.06.2018, 10:59

Хавьер мечтал попасть на чемпионат мира по футболу, но жена запретила ему ехать.

Друзья нашли выход — сомнительный, но весёлый. Они сделали картонную фигуру Хавьера в полный рост и взяли с собой. Теперь двойник катается с ними по России на частном автобусе, веселится по полной программе и постит фоточки в фейсбук, пока сам Хавьер грустит на родине, пишет medialeaks.ru.

В воскресенье 17 июня сборная Мексики готовилась к вечернему матчу со сборной Германии на стадионе Лужники в Москве. Десятки тысяч мексиканских болельщиков смогли добраться через Атлантику или из Европы до России, но, пожалуй, самый интересный из них — Хавьер. Он сделан из картона.

Хавьер — приятный бородатый мужчина среднего роста в голубой футболке. На футболке написано: Моя жена НЕ пустила меня.

Настоящий Хавьер конечно остался в Мексике. А вот картонного Хавьера привезли в Россию его закадычные друзья. И даже сделали страницу в фейсбуке, посвящённую его и своим приключениям в пути и во время чемпионата мира.

Началось всё в 2014 году во время чемпионата мира по футболу в Бразилии. Тогда пятеро лучших друзей отправились туда вместе, отлично провели время и твёрдо решили через четыре года поехать тем же составом в Россию.

У других фанов они подсмотрели отличную идею: купить вскладчину автобус, обустроить его как дом на колёсах и путешествовать компанией, не зная забот. Всё так и случилось: автобус был куплен, переоборудован, покрашен в весёлые цвета. Был даже найден способ переправить его в Европу по морю.

Увы, добрались до Лужников не все, кто собирался в путь. Жена Хавьера после экономического кризиса твёрдо заявила: либо я, либо чемпионат мира. Хавьер остался дома. А вот картонный двойник, которого сделали друзья, отправился с ними путешествовать.