Англичанин устроил чемпионат холодильника по пиву среди бутылок из 32 стран 1 18.06.2018, 12:56

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Житель Великобритании решил провести собственный мундиаль, только пивной.

Парень по имени Гас из Великобритании накануне старта футбольного чемпионата мира в России сходил в магазин за пивом, пишет medialeaks.ru.

Теперь он может проводить собственный мундиаль, только пивной: у него есть образцы напитка из всех тридцати двух стран-участниц ЧМ-2018.

На самом деле шансы российской сборной пройти дальше 1/8 финала по-прежнему невелики, и даже попасть туда будет непросто. И в этом отношении микрочемпионат одного лондонского холодильника по холодненькому пивку, который проводит англичанин по имени Гас у себя дома, мало отличается от футбольного.

Некоторые бутылки и банки здесь хорошо знакомы любому посетителю алкогольного отдела в супермаркете. Честь Бельгии защищает Hoegaarden, за Германию выступает Krombacher, Carlsberg приехал из Дании, Kronenbourg 1664 — из Франции. Те, кто много путешествует, вполне могли встречать польский Zywiec или португальский Sagres.

Бутылок было больше и за Францию с Данией могли выступать более экзотические сорта, объясняет Гас, но он отправил их друзьям.