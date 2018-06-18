МИД Армении: Мы разочарованы реакцией Беларуси по вопросу о продаже оружия Азербайджану 18.06.2018, 13:08

Ереван обеспокоен продажей белорусских «Полонезов» Баку.

Ереван не удовлетворен реакцией Минска в связи с поставками Беларусью вооружения Азербайджану, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщает "Интерфакс".

"Мы проводим публичную и непубличную работу с белорусской стороной. Могу лишь сказать, что реакция официального Минска нас пока не удовлетворяет", - сказал Т.Балаян на брифинге в понедельник.

По его словам, секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с послом Беларуси, попросил передать своему коллеге "глубокую обеспокоенность армянской стороны".

"Эти сигналы также были переданы белорусским властям по разным каналам", - отметил Т.Балаян.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Армении на встрече с послом Беларуси Игорем Назарчуком заявил, что Беларусь, являясь дружественной Армении страной, имея партнерские обязательства, продает вооружение Азербайджану, "тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, что угрожает усилиям, направленным на сохранение стабильности в регионе".

Замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян назвал нелогичным решение Беларуси продать Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез".

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска.