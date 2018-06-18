Половина белорусских предприятий - нерентабельны 5 18.06.2018, 16:09

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Растет число просроченных долгов.

Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий (с рентабельностью от 0 до 5 процентов), рассчитанная к общему числу отчитавшихся организаций, за 2017 год снизилась на 3,3 процентного пункта и составила 55 процентов, пишет thinktanks.by.

Такие данные содержатся в аналитическом обозрении "Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году", опубликованном Нацбанком Беларуси.

Как говорится в обозрении, по результатам деятельности в 2017 году убыточными были 15,3 процента организаций против 19,2 процента в 2016 году. При этом сумма чистого убытка уменьшилась на 8,5 процента. Сумма чистого убытка в среднем на одну убыточную организацию в Республике Беларусь в 2017 году составила 2,1 млн. рублей. В 2017 году фактическая расчетная дисциплина и кредитоспособность нефинансового сектора экономики Беларуси существенно не улучшились.

По состоянию на 1 января 2018 года 75,8 процента организаций имели просроченную дебиторскую задолженность (годом ранее – 75,2 процента), просроченную кредиторскую – 63 процента (годом ранее – 64,4 процента).

Сохранение тенденции увеличения данных долей в перспективе будет отрицательно сказываться на кредитоспособности сектора нефинансовых организаций, говорится в обзоре Нацбанка.