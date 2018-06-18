Миклош Харашти: Никакого прогресса среди белорусских властей нет 2 18.06.2018, 17:29

Миклош Харашти

Фото: spring96.org

Спецпредствитель ООН по Беларуси представит свой последний доклад по Беларуси.

Специальный докладчик ООН Миклош Харашти представит свой очередной доклад по ситуации с правами человека в Беларуси на 38-й сессии Совета по правам человека 25 июня в Женеве (Швейцария), пишет сайт ПЦ "Весна".

Доклад охватывает период с 1 апреля 2017 года до 30 апреля 2018 года, но как отмечает спецдокладчик, в него включается обзор всего шестилетнего периода действия мандата с доказательствами цикличности проблем с правами человека в Беларуси.

Как и в предыдущие годы в силу невозможности совершить поездку в страну для ознакомления с ситуацией на месте, специальный докладчик использовал в качестве основы для своей оценки заявления и отчеты правительства и многочисленные сообщения, которые он получил от субъектов гражданского общества, правозащитников, родственников политических заключенных и пропавших без вести лиц, дипломатов и структур ООН.

Миклош Харашти отметил, что с того момента, как Совет по правам человека учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленной репрессивной правовой базой, что усугублялось репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых СМИ, которые регулярно повторяются и централизованно планируются.

Более того, продолжались нарушения права на жизнь в виде регулярного применения смертной казни.

"Правительство не пыталось исправить следующие укоренившиеся системные недостатки в области прав человека: отсутствие верховенства права, подавление выражения любого несогласия, отсутствие плюрализма средств массовой информации и необходимость получения разрешений для осуществления права на свободу ассоциации и мирных собраний.

Практика лишения граждан их гражданских и политических прав продолжает оказывать пагубное влияние на осуществление экономических, социальных и культурных прав", - говорится в докладе.

В нем отражаются проблемы, связанные со свободой мнения и средств массовой информации, свободой ассоциаций и свободой мирных собраний, положением гражданского общества, пытками и другими видами жестокого обращения, произвольными задержаниями и арестами, насильственными исчезновениями и наличием политических заключенных в стране, а также проблемы смертной казни, непрозрачности и фальсификации выборов, зависимости судей и адвокатов от органов власти, гендерной и других видов дискриминации.

Кроме того, отдельно Спецдокладчик подчеркивает положение правозащитников, и отмечает, что хотя Беларусь и не единственная страна, которая преследует правозащитников, а их положение постоянно ухудшается, однако, такое преследование осуществляется по инициативе правительства и носит системный характер.

"Поскольку никакого ощутимого прогресса в решении системных проблем не было достигнуто, Специальный докладчик считает, что нет никаких причин для прекращения международного контроля за положением в области прав человека в Беларуси, тем более что механизмы регионального контроля отсутствуют из-за исключения Беларуси из состава членов Совета Европы из-за сохранения в Уголовном кодексе смертной казни и ее регулярного использования", - приходит к выводу Миклош Харашти и считает, что сохранение его мандата имеет ключевое значение для выживания ядра организаций гражданского общества, занимающихся вопросами прав человека.

Полномочия Миклоша Харашти в должности Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси заканчиваются в конце октября текущего года. До этого времени, кроме представления доклада на сессии Совета по правам человека ООН, он представит его и на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Напомним, мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Совет по правам человека ООН ввел в 2012 году в связи с массовыми репрессиями в стране после президентских выборов 2010 года. Правительство Беларуси не признает мандат спецдокладчика и отказывается от взаимодействия с ним.

За все годы в должности спецдокладчика Миклош Харашти не имел возможности посетить Беларусь, поскольку для этого необходимо официальное приглашение властей. Но в начале июля 2017 года Харасти приехал в Минск по приглашению ОБСЕ к участию в мероприятиях 26-й сессии ПА ОБСЕ и также стал гостем Параллельного форума гражданского общества. Тогда он выразил надежду, что визит в Беларусь станет первым шагом на пути к официальному признанию мандата странового спецдокладчика ООН, однако МИД Беларуси заявил, что позиция официального Минска не изменится.