Лукашенко: Россияне не понимают, что делают на белорусско-российской границе 13 2.06.2018, 9:37

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Фото: belta.by

Белорусский диктатор предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе.

Об этом Лукашенко заявил при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает БелТА.

Диктатору доложили об обстановке на государственной границе Беларуси, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач. Отдельно Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.

Как пояснили представители Госпогранкомитета, постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на данном направлении нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности.

С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.

Лукашенко обратил внимание на то, чтобы в действии белорусских служб не было формализма. "Если решили таким компонентом контролировать это направление, значит, он должен как минимум пользу приносить. Но лучше, чтобы он был эффективен", - сказал он.

"Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе, - подчеркнул белорусский правитель. - Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы - это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их право, это их дело".

"Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру", - отметил диктатор.

Лукашенко добавил, что этот вопрос в том числе будет обсуждаться во время предстоящего в июне высшего госсовета союзного государства.

"Мы должны четко договориться об отношениях между пограничниками, - сказал он. - Не пограничники же этот вопрос решают. Там хватает центров влияния и воздействия. Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться нам здесь на надо. Но то, что происходит, мы должны видеть".