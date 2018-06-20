Дружба с новым «старшим братом» 1 Валерий Карбалевич

20.06.2018, 10:30

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Валерий Карбалевич

Восточные лидеры любят лесть, но все займы из Китая надо возвращать точно в срок.

Лукашенко не упустил возможности и в этом году съездить в Китай. Он поучаствовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эта межправительственная международная организация объединяет страны Азии. Она создана Китаем в качестве еще одного механизма китайского влияния на соседей.

Беларусь не является полноправным членом ШОС, имеет лишь статус наблюдателя с 2015 года. Сам факт того, что европейское государство затесалось в организацию азиатских стран, выглядит довольно экзотически.

Очень показательно, что в ноябре прошлого года А. Лукашенко не поехал в Брюссель на саммит «Восточного партнерства», хотя Беларусь — полноценный участник этой программы, объединяющей европейские государства. А в далекий китайский город Циндао, где проходил саммит ШОС, полетел, не раздумывая, хоть там собрались азиатские лидеры. Только бы посидеть за одним столом с председателем КНР Си Цзиньпином.

Для Беларуси отношения с Китаем носят особый характер. Прежде всего, официальный Минск возлагает большие надежды на экономические дивиденды от дружбы с КНР. На сегодняшний день итоги сотрудничества с этой страной достаточно противоречивые.

Те проекты, которые не носят коммерческого характера, реализуются достаточно успешно. С помощью Китая Беларусь создала ракетный комплекс «Полонез», запускает космические спутники. Китайские компании строят шоссейные дороги, реконструируют аэропорт, на очереди — сооружение футбольного стадиона.

Но как только речь заходит о коммерческих проектах, реализуемых китайцами, которые по первоначальной идее должны окупиться, то здесь чаще всего дело заканчивается провалом или скандалом.

Лукашенко обычно очень осторожен в критике китайской стороны. Но в своем выступлении в Национальном собрании с посланием в апреле сего года он констатировал провал инвестиционных проектов, курируемых правительством. И очень странно, что все приведенные им примеры касались предприятий, построенных китайскими компаниями: целлюлозный завод в Светлогорске, картонный завод в Добруше, автомобильный завод «БелДжи» в Борисове и пр. Сейчас уже долгие месяцы тянется скандал со строительством аккумуляторного завода под Брестом, который также строят китайцы. Местное население считает его экологически вредным и протестует.

Однако, кроме экономики, тесное сотрудничество с Китаем имеет для А. Лукашенко большое символическое, имиджевое, даже психологическое значение. Дружба, «стратегическое партнерство» с великой державой придает белорусскому лидеру больший политический вес в собственных глазах. В значительной мере и этим объясняется тот пиетет, с которым руководство Беларуси относится к новому «старшему брату».

Обратите внимание, что говорит Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином: «Это пример, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности... Это разительное отличие от других международных организаций. ШОС — это детище Китая.

Международный авторитет, который обрела организация, — свидетельство усиления роли вашей страны в мире... Результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия... Параллельно идет встреча «семерки». Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее».

Конечно, восточные правители любят лесть. Но она имеет смысл, когда конвертируется в конкретные дивиденды для страны.

Все предыдущие визиты Лукашенко в Китай сопровождались громким пропагандистским барабанным боем государственных СМИ. Поездки президента назывались не иначе, как «историческими», их непременно объявляли мощным дипломатическим прорывом и пр.

В этот раз все прошло как-то скромнее. Встреча Лукашенко с Си Цзиньпином на полях саммита выглядела дежурной, ритуальной, как знак вежливости китайского лидера к гостю. И, если судить по официальной информации о ней, была малосодержательной.

По итогам предыдущих визитов Лукашенко в Китай белорусские чиновники говорили об экономических соглашениях на сумму от 5 до 15 млрд долларов. В этот раз ограничились суммой 1,5 млрд долларов.

Выступая на саммите ШОС, А. Лукашенко заявил: «Беларусь — страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС».

Тезис о «продовольственной безопасности ШОС» выглядит несколько экзотически. Как будто голодные азиаты только и ждут, когда им привезут белорусское молоко и мясо. На самом деле в мире нет дефицита продовольствия, наоборот, его в избытке.

Голод в ряде регионов мира есть следствие того, что у государств и населения нет денег, чтобы купить продукты питания.

Если говорить о реальных итогах визита, то в сухом остатке — это льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней (около 400 млн долларов) для создания производства высокобелковых кормов в АПК. Но здесь сразу же возникают вопросы, вытекающие из предыдущего опыта кредитного сотрудничества между нашими странами.

Как отмечалось выше, большинство коммерческих проектов, реализуемых китайскими инвесторами, оказались неудачными, т. е. оборачивались чистыми убытками для Беларуси. Все китайские кредиты связанные, предполагающие обязательное использование оборудования и рабочей силы из КНР.

Кроме того, все займы из Китая надо возвращать точно в срок. В этом отличие китайских кредитов от российских. Ибо последние Беларусь в основном рефинансирует, т. е. либо отсрочивает выплаты, либо берет новые займы, чтобы вернуть прежние долги. А с китайцами в этом смысле все строго.

В качестве положительного итога визита можно отметить подписание соглашения о безвизовом режиме сроком на 30 дней между Беларусью и Китаем. Вряд ли много белорусов тут же рванет в КНР, ибо далеко и дорого. А вот китайские туристы ныне — самые активные в мире. Получить хотя бы небольшую их часть в нашей стране было бы очень заманчиво.

И еще один момент, на который обратили внимание иностранные СМИ. На открытии саммита сын Лукашенко Коля сидел рядом с отцом в ряде кресел, предназначенных для глав государств, входящих в ШОС. Также он присутствовал на официальном приеме для участников саммита. Некоторые медиа, прежде всего российские, сопроводили этот сюжет ехидными комментариями.

Валерий Карбалевич, sn-plus