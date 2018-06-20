Генеральная уборка 1 Тигран Хзмалян, kasparov.ru

20.06.2018, 11:12

Скандал с «дегенералами» сейчас стал главной темой общественных обсуждений в Армении.

Прошло 40 дней с момента смены власти в Армении. Как всегда, после любого ремонта или переезда в доме первым делом устраивается уборка. В масштабах страны уборка получается генеральной, в прямом и переносном смысле. Это не то, когда убирают генералы, а когда убирают генералов.

Нетрудно было догадаться, что вскоре после «бархатной революции» обществу будут предъявлены вещественные доказательства преступлений «старого режима» – такова логика всех политических переворотов от Бастилии до Евромайдана. Но оперативные съемки СНБ Армении, продемонстрированные в минувшее воскресенье, потрясли даже видавших виды зрителей. Обыск на дачах и в гаражах одного из столпов свергнутой власти, одиозного «генерала Манвела», главы полувоенной организации «Ополченцы», выявил эпические хищения в армии – святая святых в общественном сознании воюющей страны. Сотни ящиков сгущенки и тушенки с маркировкой «Солдатский паек: не для продажи», штабеля оружия от автоматов до гранатометов, десятки автомобилей – от «Роллс-ройса» и «Победы» до «Хаммера» и кареты «Скорой помощи»... Конечно, все эти золотые унитазы, золотые батоны и золотые пистолеты были известны и раньше. Однако самым шокирующим в этой мародерской коллекции оказались ящики с продуктовыми посылками, собранными для армии в дни апрельской «4-х дневной войны» 2016 года армянской диаспорой и школьниками, особенно – детские письма солдатам карабахского фронта. Все это недрогнувшей рукой вора в генеральских погонах было свалено в подвалах его дома, а украденными у призывников мясными консервами отставной генерал и депутат парламента от правящей партии кормил хищников своего домашнего зверинца.

Общественный шок приобрел утроенный резонанс по той причине, что этот абсолютно салтыково-щедринский персонаж, бывший шофер КРАЗ-а с внешностью из учебников Ломброзо, чуть не четверть века терроризировал целый город, причем ни больше ни меньше – религиозный центр Армении Эчмиадзин, установив там диктатуру местного масштаба во главе с собственным сыном, естественно, мэром. Арест «дегенерала», как его прозвали в соцсетях, и последовавшая отставка градоначальника вызвали в Эчмиадзине в воскресенье всеобщий восторг, пиры на площадях и народные гулянья, совсем как в Ереване в начале мая. Оказалось, что революции понадобилось 40 дней, чтобы преодолеть расстояние в 20 км от столицы до Эчмиадзина. При этом все знали, что такие же монстры разного калибра контролировали практически каждый город и поселок маленькой Армении. Если тот же Эчмиадзин был поделен между двумя «генералами»-мародерами, то в южной области Сюник два десятилетия бесчинствовал, крал, убивал и насиловал губернатор, на днях со всем семейством сбежавший через грузинскую границу. Подобные же ублюдки вплоть до последнего времени безнаказанно беспредельничали в Гюмри и Капане, в Арташате и Армавире. Прямо сейчас мэром Еревана все еще остается не менее одиозный персонаж, сын бывшего премьер-министра.

Что может предпринять в условиях такого двоевластия нынешняя власть, в первую очередь назвавший себя народным премьером Никол Пашинян? Создается впечатление, что вместо лобового штурма политических противников он выбрал тактику длительной осады, рассчитанной на измор и капитуляцию врага. По крайней мере, Пашинян уверенно заявляет, что поверженные республиканцы больше никогда не придут к власти, по крайней мере, в ходе свободных выборов. Это при том, что республиканская партия все еще остается крупнейшей фракцией действующего парламента. Многолетний опыт журналиста и оппозиционера подсказывает Пашиняну, что наиболее эффективной политическая победа оказывается не в случае использования административного ресурса, а при тотальной публичной компрометации оппонентов. Именно это и происходит сейчас в Армении с использованием быстро сложившегося дуэта СНБ-ТВ. Криминальное чтиво и зрелище особенно эффективно, когда разоблачение прямо связано со вторым основным элементом технологии власти – с хлебом. Народы порой прощают и даже восхваляют тиранов, это случается, но никто и никогда не прощает воров и мародеров.

Скандал с «дегенералами» сейчас стал главной темой общественных обсуждений в соцсетях, в общественном транспорте, на кухнях и в парламенте. При этом Пашинян устроил своим противникам ловушку – если сразу после задержания депутата-генерала однопартийцы бросились его защищать в печати и в парламенте, и даже выходили на шумные, хоть и немногочисленные демонстрации протеста в Ереване и Эчмиатине «против произвола новой власти», то показанная по телевидению после грамотной паузы, на следующий день, конфискация награбленного имущества поставила их всех в идиотское положение. Республиканцы теперь уже бросились оправдываться, что ни о чем таком не знали и не ведали. Это вызывало еще большее возмущение общества. В результате Пашинян одним выстрелом попал сразу в полсотню зайцев, по числу депутатов от прежней власти. Процесс выхода из республиканской партии приобрел лавинообразный характер, и бывшая правящая коалиция уже потеряла большинство в парламенте. Тем временем Служба национальной безопасности анонсировала новые скандальные разоблачения, и политическое землетрясение в Армении продолжается, лишь усиливаясь.

Фактически, премьер Пашинян весьма умело ведет предвыборную кампанию, еще даже не объявив о сроках предстоящих внеочередных выборов. Борьба с коррупцией остается главной составляющей его политической программы, обеспечивая ему безусловную поддержку подавляющего большинства общества.

Однако такое развитие событий, кажущееся на первый взгляд сугубо внутренней проблемой Армении, приобретает всевозрастающее внешнеполитическое значение. И дело даже не в обещаниях организационной и финансовой помощи, поступающих из Брюсселя и Вашингтона, а в том, что искоренение коррупции серьезно подрывает позиции России в Армении. Конкретнее – коррупционная составляющая является основой деятельности всех российских государственных корпораций, монополизировавших экономику, энергетику, транспорт, связь, недра, финансовую систему Армении. Практически любое новое расследование влечет за собой цепочку разоблачений, неизбежно вскрывающих связи местных олигархов с их московскими покровителями. Свергнутая в мае диктатура была не просто антинародной – она была антигосударственной. Она прямо служила и управлялась извне – и адрес этого внешнего управления известен всем.

Новый премьер Армении подчеркнуто политкорректен и осторожен в своих внешнеполитических действиях. Однако в отличие от сильных и состоявшихся государств, где внешняя политика является продолжением политики внутренней, для все еще хрупкой армянской демократии, наоборот – любая внутренняя политика есть продолжение политики внешней. И если борьба с коррупцией здесь продолжится так же жестко, как началась, то неизбежно произойдет столкновение национальных, государственных интересов Армении с неизменным стремлением бывшей империи к колонизации бывшего советского пространства. В таком случае Армения вскоре должна будет выбирать не премьера и правительство, а цивилизационную модель своего дальнейшего существования.

Тигран Хзмалян, kasparov.ru