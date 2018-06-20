Пожар на полигоне под Барановичами тушат военные и вертолет МЧС 20.06.2018, 22:01

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Фото: bobr.by

С огнем борются 13 пожарных расчетов и вертолет Ми-8.

Пожар возле 230-го общевойскового полигона в Барановичском районе тушат военнослужащие вместе с сотрудниками МЧС, передает БелТА со ссылкой на Министерство обороны.

О пожаре леса возле деревни Тартаки 20 июня около 11.00 сообщили из Слонимского лесхоза. От сильных порывов ветра огонь пошел в сторону полигона. Там военные и спасатели смогли его локализовать, не допустив распространения.

Как сообщалось ранее, столб дыма над полигоном стоят такой величины, что его было видно из Слонима.

Сейчас продолжается борьба с отдельными очагами огня. Задействованы 13 пожарных расчетов — семь от Вооруженных сил и 6 от МЧС. Также с пожаром борется вертолет Ми-8 авиации МЧС.

Сообщается, что жителям близлежащих населенных пунктов огонь не угрожает. Пострадавших при происшествии нет.

Причины пожара выясняются. По информации Минобороны, 20 июня на полигоне боевые стрельбы не проводились.