закрыть
20 июня 2018, среда, 23:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пожар на полигоне под Барановичами тушат военные и вертолет МЧС

  • 20.06.2018, 22:01
  • 1,459
Фото: bobr.by

С огнем борются 13 пожарных расчетов и вертолет Ми-8.

Пожар возле 230-го общевойскового полигона в Барановичском районе тушат военнослужащие вместе с сотрудниками МЧС, передает БелТА со ссылкой на Министерство обороны.

О пожаре леса возле деревни Тартаки 20 июня около 11.00 сообщили из Слонимского лесхоза. От сильных порывов ветра огонь пошел в сторону полигона. Там военные и спасатели смогли его локализовать, не допустив распространения.

Как сообщалось ранее, столб дыма над полигоном стоят такой величины, что его было видно из Слонима.

Сейчас продолжается борьба с отдельными очагами огня. Задействованы 13 пожарных расчетов — семь от Вооруженных сил и 6 от МЧС. Также с пожаром борется вертолет Ми-8 авиации МЧС.

Сообщается, что жителям близлежащих населенных пунктов огонь не угрожает. Пострадавших при происшествии нет.

Причины пожара выясняются. По информации Минобороны, 20 июня на полигоне боевые стрельбы не проводились.


популярное за неделю

Мнение

Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип