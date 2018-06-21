В Кремле сменится куратор Приднестровья 4 21.06.2018, 7:50

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Дмитрий Рогозин

Фото: Иван ВИСЛОВ

Дмитрию Рогозину ищут замену.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, ставший в мае гендиректором «Роскосмоса», не сохранит пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью. О том, что пост кремлевского куратора отношений с Приднестровьем, который он занимал с 2012 года, оказался вакантным, РБК рассказали два источника, близких к президенту Молдовы Игорю Додону, человек из окружения «президента» так называемой «приднестровской молдавской республики» («ПМР») Вадима Красносельского и два близких к Кремлю источника.

«Будет новое назначение», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Указ о снятии Рогозина с должности спецпредставителя на момент публикации материала не опубликован.

Ожидается, что у молдовского направления в России будет два основных куратора, сказал источник РБК, близкий к МИД Молдавии. Одним из них станет сотрудник Минэкономразвития, который возглавит российско-молдавскую межправительственную комиссию, а на посту спецпредставителя президента Рогозина сменит другой человек. Ранее Рогозин являлся и сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой.

Помощник Рогозина предложил переадресовать вопросы в пресс-службу «Роскосмоса». РБК отправил запрос в госкорпорацию с просьбой прояснить вопрос смены кремлевского куратора связей с «ПМР».

Проблемное направление

Дмитрий Рогозин был назначен специальным представителем президента Дмитрия Медведева по Приднестровью в марте 2012 года. Этот пост он получил через три месяца после назначения вице-премьером и куратором оборонно-промышленного комплекса, сохранив его и после инаугурации президента Владимира Путина в мае 2012 года.

В период кураторства Рогозиным финансирование социальных проектов в Приднестровье со стороны России осуществлялось в том числе через АНО «Евразийская интеграция». Эту организацию учредил депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Андрей Журавлев. Для оперативных комментариев депутат был недоступен.

В качестве куратора «ПМР» Рогозин и «Евразийская интеграция» активно поддерживали Евгения Шевчука, который занимал пост главы непризнанного «государства» с 2011 по 2016 год. Однако в 2016 году Шевчук проиграл выборы Вадиму Красносельскому, экс-председателю «верховного совета» непризнанной «республики» и выходцу из МВД.

Рогозин на посту куратора Приднестровья не смог приблизить вопрос признания «республики» и обеспечить приднестровским предприятиям возможность реализации продукции на российских рынках, прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов.

Итоги его работы на этом направлении можно назвать противоречивыми, считает первый зампредседателя комитета Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, в ходе работы с ПМР вице-премьер столкнулся с рядом проблем: сопротивлением прорумынских кругов и «определенной леностью» коллег в правительстве, от которых зависело финансирование Тирасполя и балансировка его бюджета, а также выдача российских паспортов «гражданам» «ПМР». «Все эти проблемы придется решать его сменщику», — рассуждает Затулин. Еще одной проблемой в период работы Рогозина депутат назвал сложность совмещения ответственности за приднестровское направление с работой в правительстве и кураторством ВПК: «Рогозин был отвлечен на выполнение более приоритетных задач, а Приднестровье стояло в очереди и ждало, когда на него обратят внимание».

28 июля 2017 года Рогозин планировал совершить визит в Кишинев, но его самолет не пропустила через свое воздушное пространство Румыния. В итоге он сел в Минске. После этого вице-премьер в своем Twitter обвинил власти Румынии в том, что они подвергли опасности жизни пассажиров самолета, и пообещал: «Ждите ответа, гады». Позже твит исчез из аккаунта чиновника. В результате правительство Молдавии объявило Рогозина нежелательной персоной за «оскорбительные заявления».

«Признание Рогозина персоной нот грата в Молдове сделало физически невозможным его командировки в Приднестровье. На фоне этих факторов и перехода Рогозина на новую должность смена куратора «ПМР» со стороны России выглядит событием логичным и ожидаемым», — указал Фетисов. Молдова проявила «максимум настойчивости», чтобы Россия сменила приднестровского куратора, но в конечном счете главным аргументом в пользу перестановки был уход Рогозина с поста вице-премьера в «Роскосмос», уверен Затулин.