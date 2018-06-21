В «раю» наследили 5 21.06.2018, 8:15

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Панама начала собственное расследование офшоров друга Путина Сергея Ролдугина.

Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Эти документы ценны тем, что охватывают период после публикации первой утечки. Поэтому у нас появилась возможность узнать, как клиенты Mossack Fonseca по всему миру — чиновники, политики, их родственники, друзья и другие фигуранты первого расследования — отреагировали на крупнейшую в истории совместную публикацию 380 журналистов со всего мира, пишет «Новая газета».

Из новой утечки документов следует, что в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента России Владимира Путина, ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в экономических преступлениях. А в отношении большинства других фигурантов «Панамского архива» из России проводятся проверки на предмет отмывания денег и коррупции.

Как и в прошлый раз, газета Süddeutsche Zeitung поделилась документами с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который вновь организовал работу сотен репортеров.

Единственным партнером проекта в России стала «Новая газета».

Первые результаты изучения документов из «Панамского досье» были опубликованы 3 апреля 2016 года. А уже на следующий день, 4 апреля 2016 года, панамский регистратор Mossack Fonseca отправил так называемый «отчет о подозрительной деятельности» по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину, в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов.

Эта компания Ролдугина получала «займы»-пожертвования от крупных российских бизнесменов. К примеру, в июле 2007 года Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг Ролдугину. Levens Trading может быть связана с богатейшим бизнесменом России Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».

«Отчет о подозрительной деятельности» — это документ, который банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять в правоохранительные органы, если у них возникают сомнения по поводу деятельности своих клиентов и источников происхождения их средств.

В случае с Mossack Fonseca такая поспешность в исполнении своих обязанностей выглядит сомнительно. К примеру, в качестве основания для отправки отчета в отношении компании Ролдугина была указана (дословно) «коррупция».

«В статьях мы обнаружили информацию о том, что Сергей Ролдугин… упомянут как друг Владимира Путина, президента Российской Федерации, и крестный отец его старшей дочери», — говорилось в отчете.

Панамский регистратор делал вид, что только из публикаций журналистов 3 апреля узнал о дружбе президента России с виолончелистом, хотя эта информация была известна давно и не скрывалась ни Путиным, ни самим Ролдугиным. Обязанность Mossack Fonseca состояла в том, чтобы обратить внимание на эту информацию еще в 2006–2009 годах, когда к ним обращались представители Ролдугина, чтобы зарегистрировать офшоры на его имя.

В течение апреля 2016 года панамский регистратор отправил в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов отчеты о подозрительной деятельности и в отношении других связанных с Ролдугиным компаний.

Судя по документам из новой утечки, расследование в отношении офшоров известного российского виолончелиста ведется не только на Британских Виргинских островах, но и в самой Панаме. 21 декабря 2016 года в офис Mossack Fonseca пришел запрос из подразделения прокуратуры Панамы, которое занимается борьбой с организованной преступностью. В этом запросе прокурор просил предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении (каком — не уточняется).

IMO играла важную роль в офшорной империи Ролдугина. Эта компания проводила странные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России. Она, например, заключала одновременно два договора — на покупку акций «Роснефти» и на прекращение этого же соглашения. За срыв договора компания Ролдугина тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов. Подобных сделок было много. Эти операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха.

В других случаях компании Ролдугина покупали пакеты акций российских предприятий и продавали их буквально на следующий день ровно тем, у кого купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400–500 тысяч долларов со сделки.

Секрет подобного успеха был прост.

Опрошенные нами эксперты полагали, что этих сделок в действительности не было, а контракты подписывались только для того, чтобы обеспечить документальное подтверждение легального происхождения средств.

В пользу этой версии говорил и тот факт, что некоторые договоры, судя по переписке сотрудников Mossack Fonseca, закрывались задним числом.

Кроме этого, IMO владела долей (через кипрскую структуру) в российской компании «Видео Интернешнл» (Vi) — крупнейшем продавце телевизионной рекламы в стране.

Mossack Fonseca отправила отчеты о подозрительной деятельности и в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов. Основанием для отправки стало подозрение в «отмывании денег». Любопытно, что отчет был отправлен 30 марта 2016 года, за несколько дней до совместной публикации первых результатов расследования. К тому моменту в офисе панамского регистратора еще не знали о том, когда и о чем выйдут статьи журналистов, но уже получили запрос от Международного консорциума журналистов-расследователей, в котором были и вопросы про Ротенбергов.

Все эти расследования и проверки на официальном уровне, безусловно, еще не могут говорить о том, что фигуранты «Панамского досье» из России совершили преступления. Последнее слово — всегда за судом. Но даже о таких промежуточных результатах журналистам-расследователям из России раньше не приходилось и мечтать. О чем бы мы ни писали, насколько бы это ни было доказанным, власти никак не реагировали. Но в этом и сила международной кооперации: коррупция почти всегда трансгранична, и если в России на нее закрывают глаза, то под давлением сотен журналистов украденное на родине начнут рано или поздно искать в других странах. И даже на райских островах, которые еще недавно казались российской клептократии такими тихими и надежными для хранения своих капиталов.

Кого вспоминали в Панаме

Компания Mossack Fonseca нашла среди своих клиентов из России политиков и людей с неоднозначной репутацией. С некоторыми из них компания срочно оборвала все связи. А некоторых обошла стороной.

Александр Бабаков, сенатор

Фото: РИА Новости

Александр Бабаков с 2003 года был депутатом Государственной думы, а с 2016 года стал российским сенатором. В 2007 году он зарегистрировал с помощью Mossack Fonseca (MF) компанию AED International на Британских Виргинских островах. До августа 2011 года она принадлежала лично ему, потом он переоформил ее на свою дочь Ольгу, которой к тому моменту только исполнилось 23 года.

Депутат Бабаков в комментарии «Новой газете» заявил, что компания была зарегистрирована на его имя, но без его участия, и он не принимал никаких решений о ее деятельности.

В мае 2017 года, после публикации «Панамского архива», представитель Бабакова Валтс Виганс попросил MF закрыть компанию. «По ряду причин, в том числе из-за утечки данных в прессу, мы больше не хотим использовать AED International, сейчас компания не ведет никакой деятельности и находится в «спящем» состоянии», — пишет представитель Бабакова в мае 2017 года.

В офисе MF на письмо Валтса не ответили, но сотрудники между собой решили, что нужно не просто ликвидировать компанию по запросу клиента, а вообще уволиться с должности регистрационного агента. (То есть избавить себя от любых обязательств перед представителями россиянина.)

Об этом они сообщили Валтсу спустя пару недель, когда все приготовления с их стороны уже были закончены, и они подали официальное прошение об увольнении в коммерческий реестр BVI. «Мы приняли решение прекратить наше сотрудничество, потому что компания не удовлетворяет требованиям законодательства BVI в области Due Dilligence». (Обычно так говорят про неблагонадежных клиентов, которые не могут объяснить происхождение своих средств, или клиентов-политиков. — Ред.) Сотрудники MF не стали пояснять, почему клиент, которого они обслуживали до этого 7 лет, вдруг перестал удовлетворять требованиям законодательства.

Виктор Звагельский, бывший депутат

Фото: РИА Новости

Судя по «Панамскому досье», с именем предпринимателя Виктора Звагельского было связано сразу две компании: панамская Delcroft Real Estates и компания с BVI Bariton Consultants LTD. Связь с панамской компанией Звагельский отрицал. По его словам, об этой компании ему ничего не известно. Акции компании были выпущены на «предъявителя». В июне 2016 года сотрудники MF пытались разобраться, кому же в действительности принадлежит компания. Судя по внутренней переписке, Delcroft Real Estates собирался приобрести банк SG Private Banking в интересах Звагельского, но в итоге сделка не состоялась и компания была продана другим клиентам. Летом 2016 года акции на предъявителя были наконец заменены на именные — владельцем компании к этому моменту стал гражданин Литвы Витольд Томашевский.

Свою связь с компанией Bariton Consultants Звагельский признал, впрочем, утверждал, что еще в 2012 году предпринял все необходимые действия для того, чтобы выйти из состава участников. «Новая газета» не нашла следов этих действий в переписке MF ни до, ни после публикации «Панамского архива».

В отличие от компании Бабакова, компания Звагельского MF не заинтересовала, и, насколько можно судить после публикации данных «Панамского архива», регистрационный агент не предпринял попыток закрыть компанию или уволиться с поста регистрационного агента.

Михаил Слипенчук, бывший депутат

Михаил Слипенчук. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

«Панамское досье» показало, что предприниматель и бывший депутат Михаил Слипенчук — конечный собственник компании EuroImpex Group, зарегистрированной на BVI. Из новой утечки следует, что Слипенчук мог быть связан еще как минимум с двумя компаниями.

В начале 2017 года MF продолжила масштабный внутренний аудит и собрала со своих клиентов данные о конечных собственниках компаний, в которых выступает регистрационным агентом. Среди таких компаний — Miralda Limited, зарегистрированная на BVI. Согласно сводным таблицам, составленным Mossack Fosecka, ее конечный собственник — человек по имени Михаил Слипенчук. Они попросили консалтинговую компанию Consulco International Limited, которая ведет дела от лица собственника, предоставить личные документы Слипенчука.

Consulco не сделала этого в положенный срок, и MF решила прекратить исполнять обязанности регистрационного агента компании. Miralda Limited была зарегистрирована еще в 2003 году, ее номинальные владельцы — компания с Сейшельских островов Unico Limited и компания с острова Мэн Unico Nominees Limited. Если за этими офшорами действительно стоял депутат Слипенчук, то ему придется объясниться, поскольку депутату Государственной думы с 2013 года запрещено владеть зарубежными финансовыми инструментами.

Еще одна компания, которая может быть связана со Слипенчуком, — зарегистрированная в 2008 году на BVI MBS Investment Development Limited. Но она могла принадлежать ему не напрямую, а через его российский актив — инвестиционную компанию «Метрополь».

Алексей Крапивин, подрядчик Российских железных дорог

Алексей Крапивин. Фото из архива

Алексей Крапивин — сын близкого соратника бывшего главы Российских железных дорог Якунина — выстроил целую офшорную империю при помощи MF. Регистрационный агент создавал для него компании в различных офшорных юрисдикциях — не только привычных островных вроде Панамы и BVI, но, например, в американском штате Делавер. К тому же MF предоставляли компаниям Крапивина услугу номинальных директоров — то есть сотрудники регистрационного агента, подписывавшие документы от имени компаний Крапивина, были фактически в курсе всех его дел.

Часть компаний Крапивин использовал как «денежные мешки» — одна из них давала в долг другой, потом переписывая долговые обязательства на третью. Другие компании, как показало расследование «Новой газеты», использовались для заключения договоров с крупнейшим мировым гигантом в области транспорта — Bombardier Transportation. В результате существенные суммы оседали на секретных офшорных счетах Крапивина.

Внутренний аудит MF коснулся Крапивина и его компаний только в январе 2017 года — к тому моменту Крапивин уже был клиентом MF по меньшей мере три года.

Сразу после новогодних праздников, 12 января 2017 года, представитель российского бизнесмена получил письмо: «В рамках нашего внутреннего аудита, основанного на политике «Знай своего клиента», мы нашли негативную информацию о господине Крапивине, — писал сотрудник MF. — Поэтому наш отдел проверок принял решение, что мы больше не можем предоставлять вам услуги регистрационного агента».

Как показывает внутренняя переписка MF, днем ранее компания приняла решение не только отказаться от работы с Крапивиным и его компаниями, но и направить «сообщение о подозрительной активности» (Suspicious Activity Report (SAR)). Принимая это решение, сотрудники MF цитировали расследование OCCRP, основанное на «Панамском досье», а также более ранние статьи Reuters о бизнесе Крапивина, построенном на госзакупках российского железнодорожного монополиста, принадлежащего государству ОАО «РЖД».