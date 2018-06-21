Ничего себе, должок! 23 Владимир Халип

21.06.2018, 8:34

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Самое смешное – упорные попытки здешней власти заглянуть в будущее страны.

И заодно спрогнозировать свои координаты. Любопытно же увидеть Беларусь 2040 года. Сомнений в том, что они там соберутся под руководством все того же незаменимого правителя, нет ни у кого. И быть не может. Иначе пришлось бы уже давно расстаться с местом за большим и обильным столом.

Предсказание будущего было любимым занятием всех советских вождей. С легкой руки английского фантаста неукротимый Ленин даже получил почетный титул кремлевского мечтателя. О сталинских фантазиях лучше и не вспоминать. А вот Хрущеву, Брежневу и даже тишайшему товарищу Черненко мерещились сибирские реки, по воле партии текущие на юг, и почему-то голубые города.

Все прошло и забылось. Однако не надолго. Едва человек из совхоза «Городец» пробился к высшей власти, как это традиционное занятие мгновенно возобновилось. Вот только мечты амбициозного выдвиженца были какими-то очень уж странными. Объединить всех славян. Добыть в Кремле какую-то заношенную шапку. Создать на подконтрольной территории социальное государство. И вместо опостылевшего всем коммунизма провозгласить новую заветную цель – «папиццот».

Из всех этих великих замыслов на слуху осталась почему-то вот эта до крайности скромная сумма средней зарплаты, равная пособию по безработице у наших западных соседей.

Да нет же, всем известный Шура Балаганов с его экзотическим представлением о полном счастье и количестве рублей, для этого необходимым, тут не причем. У советских собственная гордость. А чтобы быть ближе к народу, эту застенчивую сумму, первоначально провозглашенную почему-то в твердой валюте, спохватившись, переименовали в «несчастную тысячу» здешних рублей. И даже конкретный срок исполнения был заявлен: к такому-то, жэстачайшэ!

А за срыв сроков исполнения обещано было «головы поотрывать». Время шло. Заветная цель то приближалась, то снова, подобно миражу в пустыне, маячила где-то на далеком горизонте. И даже терпеливый и всегда всем довольный электорат начал вдруг глухо роптать: да где же эта обещанная тысяча?..

Странный, однако, вопрос! Слово «растрата», которого как огня боялись когда-то советские чиновники, вообще исчезло из употребления. И если кто-то из новоявленных хозяев жизни промотал казенные деньги или просто проворовался, ничего страшного. Поделился. Встрепенулся. Вышел из тюрьмы досрочно. И снова – на руководящую должность.

А что тут такого? Это только «несчастная тысяча» недостижима. Потому что она для народа. А тут все – для узкого круга. Друзья и соратники. Верные и послушные. Кто же посмеет их обидеть?

Как радовались простодушно поклонники его таланта, когда правитель провел незабываемую фотосессию в хранилище Нацбанка. Телезрители были просто в восторге. Сидит на золоте – это же надо, какие в стране деньжищи скомпонованы так задорно с любимым портретом, притом семейным! Ежели взять, да поделить на всех, просто дух захватывает при мысли о сумме возможного счастья. Этюд был оптимистичен до крайности. Во всяком случае, любимая фраза всякой чрезмерно заботливой власти – «Ждите, вам ответят!» - наполнилась глубоким смыслом.

Однако вместо всеобщего благоденствия пришел почему-то беспросветный кризис. Со всеми его простыми радостями – зверскими налогами, неодолимой безработицей и стремительно растущими ценами. И сразу началась бесконечная череда забавных фокусов с курсом валют и деноминацией рубля. Вниз поползли зарплаты и пенсии. Перешли в галоп счета за коммуналку. И вот тогда из недр этой на удивление терпеливой страны прозвучал простой вопрос: где деньги?

Еще совсем недавно видели воочию: всякой валюты – и здешней и зарубежной – в главном банке навалом. И даже этого золота, на котором у настоящих вождей принято сидеть. Куда же все исчезло так внезапно?

Странно, между прочим, что некоторые люди задают любимой власти такие неделикатные вопросы, не замечая того, какие роскошные ледовые дворцы воздвигли в эти годы не только вблизи Дроздов, но и в родной для всех Александрии, не говоря уже о прочих уголках. А как иначе – мы же тут страна Великого Хоккея. Именно здесь встречаются пенсионеры неугомонной клюшки, чтобы сразиться за придворный кубок. А какие роскошные закатывает мудрая власть дожинки, славянские базары, военные парады, староновогодние банкеты и прочие пляски с гиканьем и свистом! О каких тут деньгах можно спрашивать?

А впрочем, не все так плохо, как может показаться вечно недовольному электорату. Всякая власть, особенно засидевшаяся, постоянно думает о будущем. Прогнозирует его и даже, если говорить высоким штилем, моделирует чисто конкретно. Вот прикинули намедни наш государственный должок. Разбросали по годам. Вплоть до 2040-го. Но об этом лучше помолчать – слишком уж заносчиво. Кремлевскую таблетку долгожителя одного кресла едва ли в этот свой визит будет Путин вручать союзнику. А потому возьмем лишь цифры предстоящих выплат по долгам на ближайшие несколько лет – до 2025 года. Тоже красиво и до крайности оптимистично.

Только в этом году страна должна выплатить кредиторам 3,6 миллиарда долларов. А в следующем и до 2025 года включительно – 23,4 миллиарда зеленых. Ничего себе, должок! Не догадываетесь, из каких источников будет формироваться эта сумма? В таком случае, следите за счетами коммуналки и содержимым своего кошелька.

Правитель по поводу этих долгов глубокомысленно изрек: «Главный вызов, с которым надо справиться правительству, и Нацбанку в ближайшие годы, - «перерасти» долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов».

Хорошо бы оставить ее еще и без тех, кто не умеет жить по средствам и набирает безрассудно такие сумасшедшие долги. А вообще-то есть иная возможность позаботиться о будущих поколениях. Не прозевать и не отдать мошенникам очередные выборы. И помочь этой уникальной когорте, промотавшей национальное достояние страны, увидеть результаты своей бурной деятельности уже со стороны.

Иначе еще двадцать пять лет эта неугомонная компания будет обещать народу все ту же «несчастную тысячу». Упорно и настойчиво. Ничего другого у них нет и не будет. Это те же большевики.

Только «со знаком качества».

Владимир Халип, специально для Charter97.org