Когда «рванут» вверх цены на бензин? 5 Татьяна Маненок, «Белрынок»

21.06.2018, 9:43

3,241

Налоговый маневр в Москве, похоже, оставляет белорусским властям мало шансов.

В Беларуси ценники на автомобильное топливо «заморожены» чуть более месяца. Пауза затянулась благодаря прежде всего тому, что удалось остановить рост цен в России (а на них ориентировались белорусские ценники) — с помощью ручного управления и пожертвовав интересами бюджета.

Как следствие, в Беларуси пришлось поменять политику регулирования цен на топливо. Прежняя была нацелена на постепенное сближение цен с российскими. Чтобы их «догнать», в Беларуси с начала 2018 года цены на топливо менялись, как правило, на одну копейку 10 раз, последнее повышение произошло 15 мая. Тем не менее, белорусские ценники все равно не успевали за быстрым подорожанием нефти, которая за последние пару месяцев выросла в цене примерно на 30%.

В России пожертвовали акцизами

Чтобы отыграть это повышение в Беларуси, как ожидалось, синхронно с Россией, цены на моторное топливо нужно было повысить, как заявлял регулятор, еще на 24%.

Но российские власти, испугавшись резкого роста цен на топливо (в России рост цен на бензин в мае превысил инфляцию в 14 раз, а за период с начала 2018 г. – в 4,5 раза), вынуждены были принимать меры для сдерживания цен.

В качестве главной меры по стабилизации цен на топливо правительство РФ с 1 июня 2018 года снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. рублей (снижение составило 23%) и 2 тыс. рублей за тонну (снижение – 26%). Правительство также отказалось от планируемого повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года. Выпадающие доходы для бюджета оцениваются в 140 млрд. рублей.

В результате с 4 по 9 июня 2018 года рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз. Но цены все-таки росли — на 5 копеек, хотя неделей ранее – с 28 мая по 3 июня – бензин в среднем подорожал на 60 копеек. В Москве цены на бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

При этом правительство России пригрозило нефтяникам тем, что может принять дополнительные меры воздействия на нефтяные компании в виде повышения экспортных пошлин, если они не будут выполнять взятые на себя в конце мая обязательства сохранить текущие цены на бензин и дизтопливо.

В Беларуси разрабатывают новую схему регулирования рынка

Премьер-министр Беларуси Владимир Семашко в конце мая сообщил, что «копеечная» тактика повышения цен завершилась, а вот какой будет новая тактика – пока неизвестно, решение еще не принято. В то же время правительственный куратор белорусского ТЭКа предупредил, что в связи с подорожанием нефти повышение цен на топливо в Беларуси неизбежно.

Видимо, выработка новой стратегии ручного регулирования цен на внутреннем рынке — не такая простая задача. Ведь она должна учитывать интересы бюджета, НПЗ, автовладельцев и т. д. , а также уровень российских цен на бензин и дизтопливо, курс российского рубля (чем выше курс российского рубля, тем меньше разница в цене между российской и белорусской ценой на топливо). Для Беларуси важно, чтобы цены на моторное топливо были близки к российским, чтобы не оголить внутренний рынок и не бюджет уже запланированных экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ожидается, что в ближайшее время правительство обнародует новую политику регулирования цен на топливо. Но вряд ли оно сейчас примет зеркальное с российским решение о снижении акцизов на бензин и топливо.

Как заявляли белорусские чиновники, в стоимости литра белорусского бензина 80-90% — это цена нефти, в то время как в стоимости российского бензина, по разным оценкам, — 50-70%. Следовательно, снижение акцизного налога не так сильно повлияет на сдерживание топливных ценников, как цена нефти, хотя, безусловно, это поддержит НПЗ, которые ведут масштабную модернизацию, а также поможет сдержать рост цен на топливо.

Еще один аргумент – белорусские и российские ценники на топливо неожиданным для отечественного регулятора образом все же удалось сблизить, на что и была нацелена прежняя стратегия регулирования цен на топливо на внутреннем рынке Беларуси.

Ранее правительство Беларуси неоднократно снижало акцизы для поддержки НПЗ и поддержки стабильности на топливном рынке страны. К примеру, с начала 2015 года правительство снизило акцизы на нефтепродукты сразу на 22%: на автомобильный бензин – на 11,3%, на дизельное и судовое топливо – на 34,1%.

Тогда таким образом правительство попыталось смягчить для нефтепереработчиков эффект налогового маневра и одновременно стимулировать программы модернизации белорусских НПЗ. Перед заводами в то время была поставлена задача форсировать основные этапы модернизации — правительство обязало «Нафтан» завершить утвержденную программу модернизации в 2016 году, Мозырский НПЗ – в 2017 году (выполнить эту задачу в то время не удалось).

В 2016 году повышать акцизы на моторное топливо в Беларуси первоначально не предполагалось, но при верстке бюджета-2016 интересами нефтяников правительство все же пожертвовало. С марта 2016 года ставки акцизов на автомобильное топливо были повышены сразу на 50%. Предварительно этот вопрос обсуждался на совещании с участием Лукашенко. По его итогам правитель заявил, что не против повышения акцизов на топливо.

Однако следует отметить, что из-за резкого падения цен на нефть в 2015 году впервые за долгое время внутренний рынок автомобильного топлива оказался более прибыльным, чем экспортный. Это подстегнуло конкуренцию за потребителя и стало сдерживающим фактором роста ценников на белорусских АЗС.

В 2017 году акцизы на бензин и дизтопливо не повышались. С начала 2018 года они были повышены на 5%, с 1 июля, как ожидается, будут повышены еще на 5%. В сложившейся ситуации у правительства есть возможность скорректировать эту ставку в пользу НПЗ и стабильности на рынке автомобильного топлива. Посмотрим, воспользуется ли оно этой возможностью.

Обнуление нефтяных пошлин – угроза для белорусского бюджета

Пока белорусские НПЗ покупают российскую нефть без пошлины, она для Беларуси ниже мировой цены. Но российские цены на нефть постепенно приближаются к мировым из-за налоговой реформы в нефтяной отрасли в РФ. Сейчас белорусские НПЗ покупают нефть на уровне 80% от мировой цены, хотя 3-4 года назад это было около 50%. И пока налоговая реформа в Росси не завершена (то есть, экспортные пошлины на нефть не обнулены), Беларусь получает нефтяные субсидии от переработки российской нефти. Чем выше мировая цена на нефть, тем больший объем нефтяных субсидий получает Беларусь.

Но через 6 лет Беларусь полностью потеряет нефтяные субсидии. Недавно российские власти приняли решение завершить налоговый маневр в течение 2019–2024 годов — то есть, снизить до нуля экспортные пошлины на нефть (сейчас они составляют 30%) в течение шести лет шагом в 5 процентных пунктов в год при эквивалентном росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Маневр должен лишить российскую нефтепереработку субсидий из бюджета (она образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты). Благодаря чему российский бюджет планирует получить в 2019–2024 годах 1,6 трлн. рублей. Эту нагрузку понесут потребители нефтепродуктов, российские НПЗ и Беларусь. Российские чиновники ранее отмечали, что бюджет РФ потерял в 2017 году из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь 140 млрд. рублей (более 2,455 млрд. долларов).

Обнуление пошлин автоматически приведет к повышению внутренней цены на нефть в России, а это в свою очередь резко снизит маржу НПЗ. Чтобы сохранить стимулы для модернизации НПЗ, российский Минфин предложил поддержать нефтепереработку через отрицательные акцизы на нефть: то есть, при продаже нефти компании будут выставлять НПЗ акциз на нефть, который будет уплачиваться в бюджет, а затем НПЗ смогут получить вычет на сумму акциза, но в увеличенном размере — с повышающим коэффициентом. Размер возвратного акциза будет зависеть от выхода светлых нефтепродуктов.

Кроме того, в России планируют ввести так называемый плавающий акциз. Он будет дополнять отрицательный акциз и частично защитит внутренний рынок от колебаний курса рубля и цен на нефть. Если экспортный netback (стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку по Argus) будет превышать текущую цену бензина или дизтоплива (по бирже), бюджет, согласно этому положению, будет возвращать НПЗ половину разницы. Если бы плавающий акциз работал сейчас, то, как отмечают российские чиновники, произошедшего роста цен на АЗС хватило бы для компенсации роста netback, — в таком случае половину компенсировал бы бюджет.

Однако плавающий акциз на нефтепродукты и возвратный акциз на нефть позволят сдерживать рост цен на бензин, а не исключать его вообще, считает глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов. «Принимаемые меры не смогут остановить рост, они позволят ровно в два раза снизить темпы роста. Это дает нам время, чтобы в случае необходимости принять экстренные меры», — подчеркнул он.

«Если бы это все делалось за один год, то риск резкого роста цен на нефтепродукты был бы актуален. Поскольку мы растянули налоговый маневр на шесть лет, если предположить, что текущая ценовая конъюнктура сохранится, и цена на нефть резко не скакнет выше 100 долларов за баррель, то рост цен на бензин будет незначительным, – считает А. Сазанов. — Если нефтяные компании будут еще получать компенсирующую надбавку в виде возвратного акциза, то рост будет и того меньше».

Российские нефтяные компании предлагали правительству для стабилизации цен продолжить снижение акцизов на бензин и дизтопливо, но власти РФ к этому пока не готовы. Минфин РФ при сегодняшних ценах на нефть не видит необходимости нового снижения акцизов на нефтепродукты, отметил А. Сазанов. «Если цена на нефть не вырастет экстраординарно до 100 или 90 долларов за баррель, а так при сегодняшней ценовой конъюнктуре точно никакого продолжения снижения акцизов не будет происходит», — сказал он.

По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, если цены на нефть выйдут на уровень 70 долларов за баррель на внешних рынках, то ситуация может полностью стабилизироваться и на внутреннем рынке топлива РФ.

В Беларуси акцизы, возможно, и отменят, но не сейчас

Правительство Беларуси трезво оценивает реалии, с которыми столкнется страна после обнуления пошлин на нефть и нефтепродукты в РФ. Понятно, что в результате белорусский бюджет не только лишится экспортных пошлин на нефтепродукты и пошлин от «перетаможки» российской нефти. Он будет вынужден принять компенсационные меры в виде снижения акцизов для НПЗ, чтобы в новых условиях поддержать нефтепереработчиков, а также притормозить рост цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке.

«При таком развитии сценария нашей нефтеперерабатывающей отрасли придется функционировать фактически в режиме мировых цен на нефть, что дополнительно потребует необходимость принятия внутренних компенсационных мер по обеспечению ее эффективности. Речь, прежде всего, идет о снижении акцизов», — сказал замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко на конференции в марте 2018 года.

Беларусь потеряет российские нефтяные дотации, что, по оценкам Минфина Беларуси, может привести к «разрыву» налоговых изъятий в размере до 3,8% ВВП.

«Для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо, возможно, придется полностью отказаться от взимания акцизов на автомобильное топливо, а это потери доходов в размере порядка 0,7% к ВВП», — отметил Д. Кийко в статье в журнале «Финансы, учет, аудит», прогнозируя ситуацию с наполнением бюджета в течение 3-5 предстоящих лет с учетом завершения Россией налогового маневра и отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Татьяна Маненок, «Белрынок»