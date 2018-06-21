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Посох Гендальфа и «говорящая фамилия»: неизвестные факты о популярных фильмах

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  • 21.06.2018, 14:09

На съемках очень часто происходит много смешных и курьезных моментов.

Издание segodnya.ua собрало некоторые неизвестные факты о популярных фильмах. Например, съемочная группа "Мстителей 3" стала настоящей семьей. Но атмосфера – это не самое главное. Есть множество секретов, которых зрителям не показывают. Предлагаем небольшой список интересных фактов об известных фильмах.

Так, во "Властелине колец" Гэндальф носит вместе два значимых предмета в его жизни – посох и трубку. Вы никогда не замечали, что он не достает трубку из карманов или пояса? Он берет именно с посоха. А когда он стал Белым, такого мы уже не замечали.

Создатели комедии "Знакомство с Факерами" доказывали Американской ассоциации кинокомпаний, что на самом деле существует человек с такой же фамилией (англ. Focker), иначе фильм не вышел бы на экраны из-за созвучия с нецензурным словом.

А вот в третьем сезоне сериала "Шерлок" появляются родители Шерлока и Майкрофта. Играют их, кто бы вы думали, настоящие родители Бенедикта Камбербэтча!

Интересный момент и с фильмом "Начало". Продолжительность фильма (2 часа 28 минут) — это отсылка к песне Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien, первая студийная запись которой длилась 2 минуты 28 секунд. Эта песня и помогает героям выбраться из сна. А если сложить первые буквы имен главных героев — Dom, Robert, Eames, Arthur / Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams.

А во время съемок фильма "Бойцовский клуб" Хелена Бонэм Картер просила визажиста наносить ей макияж левой рукой. Она считала, что ее героиня никогда бы не стала тратить свое время на аккуратный мейкап.


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