Зачем в СССР смотрели телевизор 11 Максим Мирович

21.06.2018, 16:08

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Привычка узнавать новости из одного источника – еще один атрибут советского человека.

Вот интересно — проводил недавно опрос среди своих друзей плюс-минус моего возраста — почти ни у кого дома нет телевизора, а те, у кого он есть — смотрят исключительно какие-то тематические каналы. Скажем, один мой товарищ увлекается "Формулой-1" и специально купил себе огромный телевизор чтобы наслаждаться гонками. Новости по телевизору, сериалы, "аналитические передачи" не смотрит никто.

Вместе с тем, у более старшего поколения дома есть почти у всех телевизор, и многие узнают новости исключительно оттуда. Те, кто смотрит новостные телеканалы — часто считает, что то, что говорит диктор, это и есть единственно верная точка зрения — попросту потому, что не имеет никаких альтернативных источников информации. А в интернет такие люди не заходят — потому что это "сложно, дорого, непонятно, и к тому же там всякие дураки и Навальный".

Итак, в сегодняшнем посте — говорим про телевидение, про его историю и о том, есть ли у вас дома телевизор.

Что было в СССР?

Телевидение в СССР было очень важной частью общественно-политической жизни — именно из телевизора советские граждане узнавали о том, как хорошо они живут, как загнивает Запад и сколько лет, месяцев и дней осталось до Коммунизма. В послереволюционные времена для этих же целей по городам и весям необъятной страны ездили бронепоезда и всякие там агитбригады, которые популярно объясняли народу политику партии и правительства, в 1930-е годы их место заняло радио, а в послевоенные времена его с успехом заменило телевидение — с 1955 года Телевидение имени Горького стало вещать ежедневно и 40 годами позже превратиться в Первый канал российского телевидения.

Телевизор в СССР был дорогой и статусной вещью, и часто (особенно в отдаленных частях страны) являлся единственным источником информации — в каком-нибудь отдаленном сибирском поселке, где 10 месяцев в году зима и нет вообще ничего, телевизор был единственным окном в мир. К семье, у которой был телевизор, было принято ходить в гости — особенно это касалось просмотров футбольных и хоккейных матчей, сериалов вроде "17 мгновений весны" или просто выпусков программы "Время".

Вместе с тем, телевизор в СССР был также и рупором пропаганды — часто люди, особенно это касалось живущих во всяких отдаленных поселках, воспринимали реальность из телевизора как единственно верную — у них просто не было других источников информации, и приходилось верить всему, что говорят по телевизору.

Телевидение в девяностые годы

С падением СССР рухнула государственная монополия на информацию — теперь уже не существовало "единственно верной" трактовки событий. Вместе с тем, еще не существовало интернета, и все самое интересное стало происходить на телевидение — одна за другой появлялись интереснейшие аналитические программы, стали демонстрироваться мировые фильмы, мультфильмы и передачи, и одна за другой зажигались телевизионные звезды, вроде Александра Невзорова или Влада Листьева.

В общем и целом — в девяностые годы телевидение стало показывать реальную картину жизни, без пропаганды и украшательств. Кстати, именно поэтому у всех фанатов СССР девяностые годы ассоциируются с какой-то "ужасной депрессухой" — мол, "пришли проклятые либералы и развалили страну". А просто по телевизору стали показывать все то, чего не показывали в СССР — депрессивные колхозы, нищету, деревни без электричества и непролазную грязь в тех местах, где на карте было написано "дорога".

Самое главное — в телевидении девяностых годов была свобода, и гости аналитических передач высказывали разные точки зрения по тому или иному вопросу — собственно, как это и бывает в жизни. Кстати, это тоже очень пугало и раздражало фанатов СССР — "один говорит одно, другой другое, что делать-то? Кому подчиняться? Непонятно".

Что осталось от телевидения сейчас

На мой взгляд, телевидение как явление начало умирать где-то в середине двухтысячных — в эти годы в страны бывшего СССР стал приходить скоростной безлимитный интернет, что сделало бессмысленным сидение у телевизора в попытках узнать истину — все появлялось намного раньше в интернете. В 2010-е стали набирать моду ютуб-каналы — наиболее популярные из них имеют аудиторию в десятки миллионов подписчиков, что сопоставимо с аудиторией крупных ТВ-каналов на пике развития.

От телевидения остались тематические каналы (музыкальные, о природе, о машинах/изобретениях и т.д.), у которых есть свои зрители. А "бывшие советские" телеканалы начали движение обратном направлении — от свободы девяностых к тотальной цензуре времен СССР.

Не знаю, как вы, а я совершенно не могу смотреть современные российские телеканалы — там какие-то бесконечные бессмысленные ток-шоу, в которых зрители перекрикивают друг друга и выясняют, чья племянница на кого переписала квартиру, бесконечные сериалы про ментов и бравых чекистов, "Поле Чудес" с банками огурцов на барабане и "новости", в которых кривляющиеся дикторы выдают тенденциозную подборку событий, добавляя эмоциональную окраску — что бы у зрителя сложилось однозначное отношение к тому или иному событию. Есть еще "аналитические передачи", где пропагандисты разных сортов поддакивают друг другу, но иногда и спорят — одни считают, что на Украину уже можно открыто напасть, а другие возражают, что пока что еще нет — не хватит сил. Смотреть все это невозможно.

Еще я не понимаю тех людей, кто живет под постоянный "аккомпанемент" телевизора — приходит домой с работы и сразу же его включает, вырубая только поздней ночью перед сном. Лично у меня дома вообще нет телевизора — прекрасно обхожусь подборкой интересных каналов на ютубе, а новости читаю в твиттере. И совершенно счастлив.

А у вас есть дома телевизор? Зачем вы его смотрите?

Максим Мирович, livejournal.com