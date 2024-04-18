Глава Сил обороны Эстонии: Я полностью уверен, что мы бы выиграли войну с Россией 18.04.2024, 21:22

По его словам, у НАТО есть четкие планы по обороне Эстонии.

В случае нападения России Эстония сможет отразить ее атаку и выиграть войну, заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем, сообщает ERR.

Он отметил, что пока не видит военной угрозы у границ Эстонии. Херем также пояснил, что перед началом войны страна начинает готовиться, и когда угроза растет, в стране усиливают обороноспособность. По словам генерала, Эстония имеет достаточно времени, чтобы подготовиться в случае роста угрозы.

Херем также отметил, что Эстонии не надо ждать, пока от НАТО прибудет помощь, ведь, по его словам, силы Альянса уже находятся на территории страны.

«Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а присутствие сил возрастает, когда появляются признаки угрозы», — пояснил генерал.

Кроме этого, у Альянса есть четкие планы по обороне Эстонии. Как отметил Херем, в страну на тренировки приезжают «конкретные люди», которые готовы быстро реагировать на угрозу.

В частности, генерал отметил, что с «первых минут» российской агрессии Эстония, Финляндия и Швеция возьмут под контроль ситуацию в Балтийском море.

К тому же, по словам Херема, в юго-восточной части Эстонии будут размещены беспилотные ударные дроны Mini Harpy с радиусом действия 90 километров. Они способны находить объекты в пункте назначения за 20 минут, и ни один танк не сможет противостоять им, отметил генерал.

Он также отметил, что враг, который будет входить на территорию Эстонии, будет остановлен пехотой или танками.

17 апреля премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем послании к EDSS-2024 (Международная конференция по развитию образования и социальных наук) призвала Европу готовиться к войне.