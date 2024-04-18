В Беларуси придумали очередные изменения по пенсиям 6 18.04.2024, 8:06

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Среди них есть и ужесточения.

«Депутаты» «палатки» в среду, 17 апреля, приняли в первом чтении законопроект с изменениями для ветеранов. Одно из возможных новшеств — заметное повышение стажа работы, чтобы получить статус «ветеран труда», передает zerkalo.io.

Так, предлагается поднять минимальный стаж работы для назначения статуса «ветеран труда» для мужчин с 30 до 45 лет, а для женщин — с 25 до 40 лет.

О предлагаемых изменениях в парламенте рассказала экс-министр труда, депутат Ирина Костевич. Примечательно, что именно при ее руководстве Минтруда подготовило этот законопроект. Напомним, буквально неделю назад чиновница заявляла, что власти не намерены «урезать льготы и гарантии» по соцзащите.

По мнению Ирины Костевич, статус «ветеран труда» по новым правилам будет вполне реально получить.

«Потому что мы с вами входим во взрослую жизнь 18 лет. С учетом возраста пенсионного женщин 58, у мужчин 63, это как раз 40 и 45 лет (стаж для ветерана труда), в которые включается и учеба, и служба в армии для ребят, и отпуск по уходу за ребенком, и отпуск за своими престарелыми родителями. Это сегодня все включается», — объяснила «депутат».

К слову, ветеранам труда не предусмотрены доплаты или надбавки к пенсиям. Среди бонусов — первоочередная установка квартирного телефона.

Как поясняют в Минтруда, это изменение хотят ввести, чтобы «повысить престиж человека труда». «В качестве материального стимула предлагается увеличить размер пенсии для данной категории лиц в зависимости от продолжительности стажа и размера заработка, — уточняют в ведомстве. — В стаж по-прежнему будет включаться не только работа, но и периоды общественно значимой деятельности, такие, как учеба, военная служба, уход за детьми, престарелыми. Гражданам, которые уже являются ветеранами труда, будут сохранены статус и имеющиеся социальные гарантии».

Также этим законопроектом хотят ввести надбавку для участников боевых действий в Афганистане — на уровне 100 рублей на сегодня.

Для некоторых ветеранов боевых действий на территории других государств намерены снизить пенсионный возраст.