Генштаб ВСУ озвучил успехи на фронте 18.04.2024, 20:52

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Авиация отработала по девяти районам сосредоточения личного состава россиян.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава россиян. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава и боеприпасов РЭБ оккупантов. Об этом 18 апреля сообщает Генштаб ВСУ.

На фронте в течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 6 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орловка Сумской области; Волчанск и Стрелка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Набережное, Кремский Бугор, Николаевка Черниговской области; Клюсы, Белополье, Бруски Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Борова Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Невское Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Терниторское Донецкое области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Семеновка и Селидово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работина Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Красное, Белогорье, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении РФ не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.