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На Брестчине после отработки уехало более половины молодых специалистов

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  • 18.04.2024, 20:36
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На Брестчине после отработки уехало более половины молодых специалистов

Белорусы покидают «хрустальный сосуд».

В Кобрине прошло совместное расширенное заседание президиума Брестского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса и областного Молодежного совета отраслевого профсоюза. Как сообщает областное телевидение, на нем озвучили «неутешительную» статистику о «закреплении молодых специалистов на местах в последние годы», передает «Еврорадио».

«В сельхозорганизации Брестской области в 2021 году прибыло 269 специалистов с высшим образованием и 453 со средним специальным образованием, — говорится в сюжете. — Через два года, после отработки, на своем первом рабочем месте осталась только половина молодых специалистов с высшим образованием и менее 40% со средним специальным... Кадровый дефицит становится одной из проблем отрасли».

А руководитель областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Солоневич заявил, что у молодежи зарплата не стоит на первом месте. Ее якобы прежде всего интересует «нормированный рабочий день и стабильные выходные», а также «перспективы карьерного роста».

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