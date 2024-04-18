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Яромир Ягр в 52 года забил первую шайбу сезоне

  • 18.04.2024, 21:37
  • 1,932
Яромир Ягр в 52 года забил первую шайбу сезоне
Яромир Ягр

Легендарный чех забил на второй минуте после выхода на лед.

Нападающий Яромир Ягр в возрасте 52 лет и 63 дней забил первый гол в сезоне за свой клуб «Кладно» в матче с «Всетином».

«Кладно» занял последнее место в регулярном чемпионате и играет серию с чемпионом второй чешской лиги за место в топ-дивизионе в следующем сезоне.

В первом матче команда Ягра победила со счетом 4:1. Во второй встрече Ягр, не игравший 68 дней, вышел на лед вместо травмированного Якуба Клепиша и забил уже на второй минуте.

В «регулярке» Ягр провел 15 матчей и записал на свой счет четыре передачи.

До 52 лет и 11 дней в НХЛ играл канадец Горди Хоу. В 1997 году он возобновил карьеру в возрасте 69 лет и провел одну смену за «Детройт Вайперс» в североамериканской Международной хоккейной лиге (IHL), став единственным профессионалом, игравшим в шесть разных десятилетий.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2011 году Ягр стал владельцем «Кладно» и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м.

В феврале прошлого года Ягр превзошел рекорд канадца c белорусскими корнями Уэйна Гретцки по количеству шайб в профессиональной карьере, забив 1099-й гол на всех турнирах (в высших лигах Северной Америки и Европы, а также за сборную).

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