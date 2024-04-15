«Лукашенко приехал в Москву как раз ради этого» 5 15.04.2024, 7:45

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Путин и белорусский диктатор «вдруг начали много говорить о переговорах.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич на «Радыё Свабода» обращает внимание на особенности последнего визита Лукашенко к Путину.

Если во время последних встреч они почти ничего не говорили о войне в Украине, то на этот раз переговоры почти полностью были посвящены этому.

Вторая особенность, на которую обращает внимание обозреватель, это то, что Лукашенко раньше никогда так не отождествлял себя с Россией, как во время этой встречи.

«Здесь мне видится очень интересный поворот. Владимира Путина очень беспокоит Форум мира в Швейцарии, который инициировала Украина. Там, предположительно, будет довольно много лидеров разных стран. И этот форум явно не в пользу России. Она этим обеспокоена и хотела бы как-то нейтрализовать. И вот с помощью Александра Лукашенко Путин попытался нейтрализовать этот форум».

Как замечает Карбалевич, Путин и Лукашенко «вдруг начали много говорить о переговорах. Причем на основании «Стамбульского документа», который был парафирован сторонами еще в первые месяцы после начала войны. Он был интересен тем, что Россия готова идти на большие уступки».

Аналитик напоминает, что соответственно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, линия разграничения должна проходить по границе, которая была зафиксирована до начала российской агрессии в 2022 году. В обмен на это Украина отказывается от вхождения в НАТО.

«Это пряник, который Россия предлагает Украине и Западу. Она надеется, что Украина на это купится. И таким образом можно будет сорвать швейцарский форум. Лукашенко как раз приехал ради того, чтобы презентовать вот эту новую идею Путина», — считает Карбалевич.