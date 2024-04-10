Политолог рассказал, зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину 10.04.2024, 15:22

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В Беларуси будет мобилизация?

Александр Лукашенко 11 апреля летит с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба. Ранее этот визит не анонсировали.

Украинский политолог Владимир Цыбулько назвал сайту Charter97.org несколько версий, почему белорусского диктатора могли вызвать на ковер:

— Начну издалека. Во-первых, состоялся визит Лаврова в Пекин. Во-вторых — наконец появилась дата проведения форума мира в Швейцарии.

Я думаю, что неспроста организаторы объявили о дате 16-17 июня именно во время пребывания Лаврова в Пекине, там главной интригой было участие Китая.

В этом смысле российская пропаганда начала орать, что коллективный Юг туда не поедет, хотя, если посмотреть, например, даже в рамках этого странного содружества Индии, Китая, Бразилии и России — БРИКС — Бразилия начала очень хорошую коммуникацию с Францией. Видимо, Макрон там как-то вразумил президента Бразилии. Южноафриканская республика, кстати, как мне кажется, стала больше склоняться к украинской формуле мира. Поэтому Кремль начал орать, что никакой коллективный Юг не поедет, это свидетельствует о том, что для России начался период переформатирования и войны, и внешней политики.

Понятно, что экономика России сейчас получила несколько таких жестких ударов. Мы видим, что в Казахстане Москва уже забронировала партию нефтепродуктов. Особо важные нефтепродукты, реактивное топливо и высокооктановый бензин, сейчас в европейской части НПЗ не могут вырабатывать. Поэтому Лукашенко нужен, чтобы заготовить резервы нефтепродуктов на посевную и для войны, ну и, скорее всего, нужны какие-то комплектующие для российской военной техники.

Еще один важный момент — если в России будет большая мобилизация, то Лукашенко вряд ли удастся отвертеться от нее. Ему придется что-то делать, видимость какой-то мобилизации у себя.

Путин собирается организовать на лето большое наступление в Украине, поэтому, скорее всего, будет требовать от Лукашенко выдвижения войск или на границу с Литвой или Латвией, или на границу с Украиной. Но на границу с Украиной Лукашенко боится посылать войска, в случае провокации наши войска сразу ударят, поэтому он может с перепугу объявить мобилизацию параллельно с российской.

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