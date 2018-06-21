Аслунд: «Северный поток – 2» будут строить Тимченко и Ротенберг, а они под санкциями 21.06.2018, 22:21

Андерс Аслунд

Трудности будут и у европейских предприятий.

"Северный поток – 2" могут не построить из-за материальных и технических трудностей. Об этом в программе "БАЦМАН" на канале "112 Украина" сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд, передает gordonua.com.

Он отметил, что "вовсе не уверен" в реализации проекта.

"Проблема – это финансирование "Северного потока – 2". Кто будет его строить? Как раз [бизнесмен Геннадий] Тимченко и [бизнесмен Аркадий] Ротенберг. А они под санкциями. Им будет технически сложно строить "Поток". Трудности будут и у европейских предприятий, входящих в консорциум", – сказал Аслунд.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.

Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности.

По данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти европейских компаний, задействованных в проекте "Северный поток – 2".