СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов 4 22.06.2018, 13:47

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Молодожены не ожидали столь скорого появления детей в семье.

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к пополнению в семействе. Об этом пишет Hollywood Life (перевод — korrespondent.net).

По предварительной информации, герцогиня Сассекская ожидает появления на свет близнецов.

"Меган и Гарри настолько счастливы! Они не ожидали, что это случится так скоро. Еще большим сюрпризом стало то, что детей двое – мальчик и девочка", - отмечает источник.

Также сообщается, что о радостной новости молодожены узнали сразу же после медового месяца. Однако Кенсингтонский дворец пока не подтвердил данную информацию.